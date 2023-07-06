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    «Ему чаще других доставались взбучки». История приёмыша из заповедника в Ленобласти с хорошим концом

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    Приёмные дети бывают не только у людей. В мире животных такое тоже случается, и чужакам в этой ситуации непросто. Но зачастую это для них единственная возможность выжить. Историю со счастливым финалом рассказывает 6 июля в своих соцсетях Нижне-Свирский государственный заповедник, расположенный в Ленинградской области.

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    Маленький лисёнок прибился к семье лисиц. Он сумел подружиться с хозяйскими малышами, хотя они были чуть старше. Мать семейства недолюбливала чужого ребёнка, но всё-таки кормила исправно. А вот отец — лисовин — принял лисёнка более радушно, поддерживал и оказывал знаки внимания.

    В итоге детёныша полностью приняли в семью: «Позже семейство решило переехать в более надёжную нору, которая находится неподалёку в лесу. Лисица старательно подготовила её к новоселью — удалила старую подстилку, заменив её новой, немного расширила логово. Шестой лисёнок принял участие в переезде как полноценный член семьи».

    Фото: Анатолий Смирнов / Нижне-Свирский государственный заповедник
    Фото: Анатолий Смирнов / Нижне-Свирский государственный заповедник

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    Комментарии 1

    Гость06 Июл 2023 в 17:07
    Вот и хорошо !🥰🙏❤
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