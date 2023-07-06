«Ему чаще других доставались взбучки». История приёмыша из заповедника в Ленобласти с хорошим концом

Приёмные дети бывают не только у людей. В мире животных такое тоже случается, и чужакам в этой ситуации непросто. Но зачастую это для них единственная возможность выжить. Историю со счастливым финалом рассказывает 6 июля в своих соцсетях Нижне-Свирский государственный заповедник, расположенный в Ленинградской области.
Маленький лисёнок прибился к семье лисиц. Он сумел подружиться с хозяйскими малышами, хотя они были чуть старше. Мать семейства недолюбливала чужого ребёнка, но всё-таки кормила исправно. А вот отец — лисовин — принял лисёнка более радушно, поддерживал и оказывал знаки внимания.
В итоге детёныша полностью приняли в семью: «Позже семейство решило переехать в более надёжную нору, которая находится неподалёку в лесу. Лисица старательно подготовила её к новоселью — удалила старую подстилку, заменив её новой, немного расширила логово. Шестой лисёнок принял участие в переезде как полноценный член семьи».