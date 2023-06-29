Сосчитайте малышню. Видео из ленинградских лесов для самых глазастых

У пернатых обитателей Ленинградской области подрастают дети. Одну из многодетных семей показывает 29 июня Нижне-Свирский заповедник в своих соцсетях.
«Заповедная милота: мама-рябчик и её цыплята. Рекомендуем смотреть до конца и попытаться сосчитать всю малышню», — отмечается в сообщении.
Самка и птенцы переходят разъезженную лесную дорогу: сначала мать неспешно, а затем ещё в течение минуты малыши — один за другим бегом, со всех ног. Они отлично маскируются, разглядеть их на фоне серой почвы непросто, нужна вся ваша внимательность и доброжелательность.