Главный синоптик Петербурга: наступает совершенно другой характер погоды

Вместе с началом новой недели в Петербурге «наступает совершенно другой характер погоды», сообщил утром 10 июля главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале.

«Антициклон начинает свое влияние, поэтому от осадков мы сможем отдохнуть ориентировочно до пятницы. Да и с каждым днем будет становиться все теплее, потому что в наш регион снова приходит теплый воздух», — радует синоптик.

В понедельник в городе будет не больше 20 градусов, но уже завтра регион выберется из «мешка холода», и температура превысит эти плюс 20.



«Единственное что тормозит быстрый прогрев воздуха в нашем регионе, это северный ветер, который уже не будет сильным, но и жаре установиться не даст», — объясняет Колесов.

Поэтому «фон дневной температуры воздуха» в городе на этой неделе составит 20–25 градусов, на востоке Ленинградской области может быть на пару градусов прохладнее.

