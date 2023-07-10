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    Главный синоптик Петербурга: наступает совершенно другой характер погоды

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    Вместе с началом новой недели в Петербурге «наступает совершенно другой характер погоды», сообщил утром 10 июля главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале.

    «Антициклон начинает свое влияние, поэтому от осадков мы сможем отдохнуть ориентировочно до пятницы. Да и с каждым днем будет становиться все теплее, потому что в наш регион снова приходит теплый воздух», — радует синоптик.

    В понедельник в городе будет не больше 20 градусов, но уже завтра регион выберется из «мешка холода», и температура превысит эти плюс 20.

    «Единственное что тормозит быстрый прогрев воздуха в нашем регионе, это северный ветер, который уже не будет сильным, но и жаре установиться не даст», — объясняет Колесов.

    Поэтому «фон дневной температуры воздуха» в городе на этой неделе составит 20–25 градусов, на востоке Ленинградской области может быть на пару градусов прохладнее.

    «По всей территории сухо и преимущественно солнечно. А за осадками, которые могут прийти к пятнице, еще последим, может, задержатся где», — отмечает синоптик.

    Напомним, в Петербурге и области холодно не только днём, но и по ночам. Сегодня в Ленобласти местами было всего плюс 3 градуса, а в Мурманской области — минус.

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