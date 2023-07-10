В Ленобласти ночью было всего плюс 3 градуса, а в соседнем регионе — минус

На Северо-Западе России стоят не по сезону холодные ночи.
В ночь на 10 июля в некоторых районах Ленинградской области и Карелии температура воздуха опускалась до плюс 3 градусов. А в Мурманскую область и вовсе вернулись заморозки. В Мурмашах столбик термометра опустился до минус 0,4 градуса, а метеостанция Ловозеро зафиксировала минимальную температуру — минус 0,5. Об этом сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своём телеграм-канале.
«И это не предел — предстоящей ночью заморозки до -1 градуса ожидаются и на территории некоторых районов Карелии», — предупреждает метеоролог.
В Петербурге сегодня, напомним, холоднее нормы — максимум 19 градусов. Но благодаря антициклону без дождей.