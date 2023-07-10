    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 13

    3 м/с, сев

    765мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.69eur99.82

    В Петербурге холоднее нормы. Но и сухо — благодаря антициклону

    1478
    1 комментарий

    Новая неделя в Петербурге начинается с холодной погоды: температура по-прежнему ниже нормы, зато не должно быть и дождей.

    Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 июля в городе облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 9–11 градусов, днем составит 17–19.

    «Сегодня на погоду Северной столицы окажет влияние вытягивающийся с севера гребень антициклона. В такой ситуации при переменной облачности обойдётся без осадков, лишь в восточной половине области местами пройдут небольшие дожди. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    В ближайшие два дня сохранится примерно такая же погода — без существенных осадков. Температура будет повышаться на 1–2 градуса в день.

    Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в ПетербургеПрогноз погодыЛето
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close