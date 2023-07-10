В Петербурге холоднее нормы. Но и сухо — благодаря антициклону

Новая неделя в Петербурге начинается с холодной погоды: температура по-прежнему ниже нормы, зато не должно быть и дождей.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 июля в городе облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 9–11 градусов, днем составит 17–19.
«Сегодня на погоду Северной столицы окажет влияние вытягивающийся с севера гребень антициклона. В такой ситуации при переменной облачности обойдётся без осадков, лишь в восточной половине области местами пройдут небольшие дожди. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
В ближайшие два дня сохранится примерно такая же погода — без существенных осадков. Температура будет повышаться на 1–2 градуса в день.