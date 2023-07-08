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    Аполлон Петроградский попал под колеса машины у моста Бетанкура. Водителю его было не жаль

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    Читатели «Фонтанки» продолжают наблюдать за приключениями обнаженного мужчины в Петроградском районе.

    Как сообщил в редакцию Семен 8 июля, все тот же Аполлон в районе съезда с моста Бетанкура бросился под колеса машины. Водитель успел затормозить, но был настолько зол, что вышел из салона. И якобы поколотил мужчину.

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    Ранее очевидцы наблюдали стоящего на проезжей части в районе съезда с Мало-Петровского моста мужчину, единственной одеждой которого была разорванная майка.

    Как выяснила «Фонтанка», 24-летнего обнажённого гражданина забрали от моста Бетанкура около восьми вечера. Его госпитализировали. Данных об избиении в правоохранительные органы на поступало.

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