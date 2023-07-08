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    «Это вам не грудь показать». В центре Петербурга мужчина изображал сбежавшую из Эрмитажа статую

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    16 комментариев

    Читатели «Фонтанки» ответили сексологу Ирине, которая показала грудь водителю в центре Петербурга. Они запечатлели Аполлона, который радовал окружающих наготой в Петроградском районе.

    На ролике, который снял и прислал в редакцию петербуржец 8 июля, видно, что на съезде с Мало-Петровского моста в сторону Ждановской улицы стоит мужчина. Из одежды на нем только разорванная майка. Остальное комом лежит у ног.

    читатель «Фонтанки»

    Был ли парень под воздействием веществ или проспорил такую позу, пока неизвестно. Возможно, он, как и Ирина, захочет рассказать об этом «Фонтанке».

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    Аполлон на ЖдановскойГолый мужчина
    ЛАЙК2
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    Комментарии 16

    Гость08 Июл 2023 в 21:23
    Секси, и-точка!
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