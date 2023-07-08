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    Правительство РФ дало ФСБ доступ к базам заказов такси

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    21 комментарий

    Федеральная служба безопасности может направлять запросы операторам такси на предоставление данных о заказах. На ответ дается от 3 до 10 дней.

    Постановление, легализующее доступ спецслужб к базам такси, подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает 8 июля издание 47news.

    Доступ к базам данных такси может осуществляться в круглосуточном режиме, говорится в документе, который вступает в силу с 1 сентября этого года.

    В ином случае ФСБ может направить запрос в службу такси. Если такой запрос поступает с пометкой «срочно», то на ответ отводится 3 дня. Если нет, то 10 дней.

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    Комментарии 21

    Гость08 Июл 2023 в 15:03
    Конституцию по боку!
    +4−0
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