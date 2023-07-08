Правительство РФ дало ФСБ доступ к базам заказов такси

Федеральная служба безопасности может направлять запросы операторам такси на предоставление данных о заказах. На ответ дается от 3 до 10 дней.
Постановление, легализующее доступ спецслужб к базам такси, подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает
Доступ к базам данных такси может осуществляться в круглосуточном режиме, говорится в документе, который вступает в силу с
В ином случае ФСБ может направить запрос в службу такси. Если такой запрос поступает с пометкой «срочно», то на ответ отводится