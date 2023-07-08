RT шутит над Пригожиным, Лепсу признаются в любви. Россияне осваивают Threads — новую соцсеть от Meta*

Фото: Артем Дергунов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





В первый же день запуска социальная сеть Threads стала самым скачиваемым приложением на iOS в России. Соцсеть позиционирует себя как аналог заблокированного на территории страны Twitter. Сама она, впрочем, тоже заблокирована — из-за интеграции с Instagram**.



«Фонтанка» посмотрела, кто из российских компаний и лидеров общественного мнения уже начал осваивать новую площадку и что происходит в их профилях.

Активнее всего в соцсеть ожидаемо пошли знаменитости. Музыкант Григорий Лепс, например, сразу использовал площадку как способ прорекламировать свой новый альбом. Слушателей он просит делиться эмоциями и рассказывать, какие песни им больше всего понравились. Реакции сплошь положительные (и никто не вспоминает про танки «Леопард»), но с подписчиками пока негусто — три с лишним тысячи. Зато в комментариях одна молодая мадам уже сообщает, что с удовольствием провела бы с ним ночь.



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Среди других селеб в аналоговой соцсети — Клава Кока, Даня Милохин, Валерия, Лолита Милявская и Егор Крид. Последний сообщил, что давно не мог восстановить доступ к Twitter, — и вот наконец получилось. После этого музыкант вдруг перешел на английский язык и начал показывать подписчикам свою технику. Веселящие публику в Threads тоже в наличии: вот вам, пожалуйста, странички Павла Воли и Эльдара Джарахова.



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Больше всего энтузиазма тут, судя по комментариям, вызвал продюсер Иосиф Пригожин. Он успел опубликовать только один пост — о прелестях деревенского уклада жизни и насыщенном запахе сена. Под фотографией радостно шутят о боеприпасах и Белоруссии. О Евгении Пригожине вспоминают не только здесь: телеканал RT соединил фотографии главы ЧВК в париках, повесил надпись «Сплит» и просит подписчиков выбрать своего бойца. RT на русском тем временем ограничивается стандартной публикацией новостей. Не позволяет себе шуточек и «Россия 1», а вот Первый канал, возможно, с редакторской политикой еще не определился: в их профиле постов пока нет.



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Из брендов симпатии, судя по лайкам, завоевали те, кто решил пока просто развлечься. «Озон» предлагает купить в маркетплейсе ветку (такое название в русскоязычной версии Threads получили посты. — Прим. ред.), а «Золотое яблоко» публикует подборку косметики для Гены Букина, который в ближайшем будущем планирует вместе с сериалом восстать из пепла, «Авиасейлс» снова доказали, что схантили себе лучших SMM-щиков: благодаря залайканным шуткам про новый Clubhouse и психологическое гражданство профиль сервиса вылезает в рекомендациях одним из первых.



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«Яндекс» поселился в соцсети со всеми своими сервисами сразу: отдельные странички есть у «Яндекс Лавки», «Яндекс Музыки», «Яндекс Go» и даже «Яндекс Карты». Кроме того, в Threads замечены также «Летуаль», «Красное и белое», Райффайзен Банк и Альфа-Банк. Последние ловят дежавю и шутят про аудиокомнаты.



С кем в новой социальной сети пока дефицит, так это с чиновниками и политиками. Мы обнаружили в Threads вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского, депутата Государственной думы Евгения Попова и экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского** (признан иноагентом). Внутри всех трех профилей в открытом доступе ничего содержательного пока нет, да и набор этот, прямо скажем, весьма сумбурный. Ассоциации с некогда остромодным Clubhouse здесь действительно возникают не зря: такая же атмосфера хаоса. Например, пока корреспондент «Фонтанки» собирал этот текст, Иосиф Пригожин успел передать привет Марку Цукербергу.



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*Организация Meta признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ

** Instagram запрещен на территории РФ

*** Минюст внес Михаила Ходорковского в реестр иноагентов

