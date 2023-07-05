Букиных возвращают на ТНТ. Новые серии выйдут со старыми актерами

Сериал «Счастливы вместе» про семейство Букиных вернется на ТНТ, об этом 5 июля сообщается в официальном паблике телеканала «ВКонтакте». Главные роли останутся за старыми актерами — Виктором Логиновым, Натальей Бочкаревой, Дарьей Сагаловой и Александром Якиным. О судьбе пса Барона ничего не сказано.
«Эта новость круче, чем хет-трик в финале «Кожаного меча», — прокомментировали возвращение сериала на ТНТ. Шоу, кстати, сменит название со «Счастливы вместе» на «Букины».
Последняя серия знаменитой адаптации американского ситкома вышла в январе 2013 года. Сериал рассказывает о жизни продавца обуви, его ленивой жены, легкомысленной дочери, умного, но непопулярного сына, собаки и соседей.