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    Букиных возвращают на ТНТ. Новые серии выйдут со старыми актерами

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    2 комментария

    Сериал «Счастливы вместе» про семейство Букиных вернется на ТНТ, об этом 5 июля сообщается в официальном паблике телеканала «ВКонтакте». Главные роли останутся за старыми актерами — Виктором Логиновым, Натальей Бочкаревой, Дарьей Сагаловой и Александром Якиным. О судьбе пса Барона ничего не сказано.

    «Эта новость круче, чем хет-трик в финале «Кожаного меча», — прокомментировали возвращение сериала на ТНТ. Шоу, кстати, сменит название со «Счастливы вместе» на «Букины».

    Последняя серия знаменитой адаптации американского ситкома вышла в январе 2013 года. Сериал рассказывает о жизни продавца обуви, его ленивой жены, легкомысленной дочери, умного, но непопулярного сына, собаки и соседей.

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    Комментарии 2

    Гость05 Июл 2023 в 13:25
    Да-да, для зрителей, чтоб не портили обстановку, будут выданы бумажные пакеты, чтоб тошнили туда. Серьёзно? Вы издеваетесь? Эту тошнотину и тогда то никто не смотрел... А сейчас и подавно.
    +0−0
    Гость05 Июл 2023 в 13:20
    А разве кто-то еще смотрит телевизор?

    Только 90-летние, наверное.
    +0−0
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