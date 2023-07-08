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    «Без пестицидов будет трудно»: как избавиться от колорадского жука — самые эффективные способы

    При обработке нужно быть очень внимательными

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    4 комментария
    Травить вредителей нужно до их полного исчезновения с участка
    Травить вредителей нужно до их полного исчезновения с участкаФото: Depositphotos
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    Колорадский жук — один из главных врагов дачников, который способен очень быстро уничтожить картофель. С каждым годом ситуация с вредителем усугубляется, и это тот редкий случай, когда без химикатов будет очень сложно обойтись. Приводим самые эффективные способы, а также объясняем, что делать, если вы категорически против применения пестицидов.

    Как избавиться от колорадского жука на картошке

    Борьба с колорадским жуком — тот редкий случай, когда без химии практически не обойтись. Есть два варианта ее применения. В первом случае семенной материал обрабатывается имидаклопридом и пенцикуроном — пестицидами, которые делают зеленую массу ядовитой.

    — Сейчас этот вариант уже не использовать, потому что семенной картофель нужно было перед посадкой вымачивать. Когда есть зеленая масса, то ее обрабатывают сверху, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Но нужно помнить, что это очень опасные препараты.

    Пестициды смертельно опасны для человека и животных. Проводить обработку нужно в сухую, безветренную погоду, строго в защитном костюме, а препарат разводить точно так, как указано в инструкции.

    — Нельзя допускать попадания раствора на открытые участки кожи. Если это случилось, то нужно сразу его смыть, — подчеркивает агроном.

    Первое опрыскивание проводят при появлении личинок, второе — примерно через две недели. Сроки и частота обработки зависят от конкретного препарата. Нельзя трогать растения после обработки, а также подпускать к ним домашних животных.

    — Не ленитесь — нужно протравливать до последнего жука, так как вредитель легко вырабатывает устойчивость, — предупреждает Людмила Шубина.

    Что делать с колорадским жуком, если нет химии

    Нет эффективных механических способов, которые полностью защитили бы картофель от жука, но они могут значительно уменьшить его популяцию.

    — Первый агротехнический способ — канавы и желоба, которые делают в картофеле. Наклон должен быть не менее 45 градусов. Тогда насекомому будет очень трудно подняться. Эта ловушка может задержать его. Но личинка, превратившись в жука, уже сможет летать, — предупреждает агроном.

    Колорадского жука способны уничтожать цесарки, фазаны и серые куропатки — если у вас есть птичник, то отправьте их на картофельное поле.

    Вредителя могут также отпугнуть резкие запахи чеснока и бархатцев. Растения нужно высадить среди картофеля. А самый распространенный механический способ — сбор жука вручную.

    — Самый простой и бесплатный способ, но требует очень много времени и сил. Собирать придется каждый день с утра, — отмечает специалист. — Только урожай всё равно будет небогатый, потому что земля от постоянного хождения станет каменной, а картофелю нужна рыхлая почва.

    Придется сделать технологические проходы с помощью дощечек. В комплексе механические методы могут дать неплохой результат, если у вас всего одна сотка картошки.

    Используем яд жука против него

    Агроном Людмила Шубина разработала собственный метод борьбы с колорадским жуком и объяснила, что встречала подобное у заграничных фермеров.

    — Соберите жуков и замочите их в воде: яд, который в них содержится и так отпугивает от них птиц, выйдет, — отметила Людмила Шубина. — Как только жидкость забродит, то настой процеживаем и опрыскиваем кусты.

    Так яд жуков должен сработать против них.

    Биологические препараты также набирают всё большую популярность, но требуют внимательности и собранности. В их составе чаще всего содержатся бактерии Bacillus thuringiensis, которые убивают личинки на начальной стадии развития.

    — Они могут уничтожить личинки очень маленькие, когда те только родились и размером примерно со спичечную головку, — подчеркнула Людмила Шубина.

    Но если вы упустили момент, то с крупными личинками биологические препараты ничего сделать не смогут.

    Травить вредителей нужно до их полного исчезновения с участка
    Травить вредителей нужно до их полного исчезновения с участкаФото: Depositphotos

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    Комментарии 4

    Гость08 Июл 2023 в 09:30
    Фонтанка - иноагент.
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