«Без пестицидов будет трудно»: как избавиться от колорадского жука — самые эффективные способы

Травить вредителей нужно до их полного исчезновения с участка Фото: Depositphotos Поделиться Поделиться





Колорадский жук — один из главных врагов дачников, который способен очень быстро уничтожить картофель. С каждым годом ситуация с вредителем усугубляется, и это тот редкий случай, когда без химикатов будет очень сложно обойтись. Приводим самые эффективные способы, а также объясняем, что делать, если вы категорически против применения пестицидов.

Как избавиться от колорадского жука на картошке Борьба с колорадским жуком — тот редкий случай, когда без химии практически не обойтись. Есть два варианта ее применения. В первом случае семенной материал обрабатывается имидаклопридом и пенцикуроном — пестицидами, которые делают зеленую массу ядовитой.

— Сейчас этот вариант уже не использовать, потому что семенной картофель нужно было перед посадкой вымачивать. Когда есть зеленая масса, то ее обрабатывают сверху, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Но нужно помнить, что это очень опасные препараты.

Пестициды смертельно опасны для человека и животных. Проводить обработку нужно в сухую, безветренную погоду, строго в защитном костюме, а препарат разводить точно так, как указано в инструкции. — Нельзя допускать попадания раствора на открытые участки кожи. Если это случилось, то нужно сразу его смыть, — подчеркивает агроном. Первое опрыскивание проводят при появлении личинок, второе — примерно через две недели. Сроки и частота обработки зависят от конкретного препарата. Нельзя трогать растения после обработки, а также подпускать к ним домашних животных.

— Не ленитесь — нужно протравливать до последнего жука, так как вредитель легко вырабатывает устойчивость, — предупреждает Людмила Шубина. Что делать с колорадским жуком, если нет химии Нет эффективных механических способов, которые полностью защитили бы картофель от жука, но они могут значительно уменьшить его популяцию. — Первый агротехнический способ — канавы и желоба, которые делают в картофеле. Наклон должен быть не менее 45 градусов . Тогда насекомому будет очень трудно подняться. Эта ловушка может задержать его. Но личинка, превратившись в жука, уже сможет летать, — предупреждает агроном.

Колорадского жука способны уничтожать цесарки, фазаны и серые куропатки — если у вас есть птичник, то отправьте их на картофельное поле.

Вредителя могут также отпугнуть резкие запахи чеснока и бархатцев. Растения нужно высадить среди картофеля. А самый распространенный механический способ — сбор жука вручную. — Самый простой и бесплатный способ, но требует очень много времени и сил. Собирать придется каждый день с утра, — отмечает специалист. — Только урожай всё равно будет небогатый, потому что земля от постоянного хождения станет каменной, а картофелю нужна рыхлая почва.

Придется сделать технологические проходы с помощью дощечек. В комплексе механические методы могут дать неплохой результат, если у вас всего одна сотка картошки. Используем яд жука против него Агроном Людмила Шубина разработала собственный метод борьбы с колорадским жуком и объяснила, что встречала подобное у заграничных фермеров.

— Соберите жуков и замочите их в воде: яд, который в них содержится и так отпугивает от них птиц, выйдет, — отметила Людмила Шубина. — Как только жидкость забродит, то настой процеживаем и опрыскиваем кусты.

Так яд жуков должен сработать против них. Биологические препараты также набирают всё большую популярность, но требуют внимательности и собранности. В их составе чаще всего содержатся бактерии Bacillus thuringiensis, которые убивают личинки на начальной стадии развития.

— Они могут уничтожить личинки очень маленькие, когда те только родились и размером примерно со спичечную головку, — подчеркнула Людмила Шубина. Но если вы упустили момент, то с крупными личинками биологические препараты ничего сделать не смогут.