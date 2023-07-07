Ретейлеры взбодрят покупателей. Сетевые магазины переманивают клиентов кофеен и столовых

Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Петербургские ретейлеры все чаще отдают часть своих торговых площадей под зоны с горячим кофе, выпечкой и готовыми блюдами собственной кулинарии. Если раньше мини-кафе появлялись в супермаркетах и гипермаркетах, то теперь таким форматом не брезгуют дискаунтеры и магазины у дома. Речь уже не только о дополнительном сервисе и комфорте: за счет более бюджетного предложения сети переманивают клиентов у кофеен и столовых.



О намерении сети «Пятерочка» стать крупнейшим в стране продавцом горячего кофе, рассказал 7 июля директор ретейлера Владислав Курбатов в ходе открытия 20-тысячного магазина. По оценке «Ромир», «Пятерочка» по итогам 2022 года вошла в топ-3 по продажам разливного кофе, продав покупателям порядка 15 млн чашек бодрящего напитка. Впереди пока сети быстрого питания «Вкусно — и точка» и KFC. «Но, думаю, в этом году и их обгоним», — сказал Владислав Курбатов.



Сейчас кофейни, где помимо кофе предлагается свежая выпечка, стоят в 4 тысячах точек из 20. Причем Петербург стал флагманским регионом для внедрения нового формата. Сейчас кофемашинами и печами оборудовано 57 % точек. На кофе и выпечку в них приходится от 3 до 5 % выручки.



Также в магазинах начали появляться кофепойнты. Помимо столиков и стульев там ставят микроволновку, чтобы разогреть готовую еду, приобретенную в магазине. Продажи наборов блюд (например, суп + салат и т.п.) еще одно направление, которое расширяет с своем ассортименте ретейлер, намереваясь конкурировать не только с кофейнями, но и со столовыми. «Комбо-обед дешевле, чем [покупать] по отдельности, перебивает [по цене] любой бизнес-ланч», — объяснил логику Курбатов. Впрочем, о полноценных зонах кафе по примеру сети «Перекресток», речь не идет, подчеркнул он.



От «Пятерочек» не отстает сеть дискаунтеров «Светофор». На появление зоны с кофе и выпечкой в одном из новых магазинов сети обратил внимание независимый эксперт по ретейлу Михаил Лачугин. «Быстро ребята реагируют на подобные вещи. Рассказывают, что пристально наблюдают за «Пятёрочками» и делают вывод, что эту тему упускать тоже нельзя», — пишет он в своем telegram-канале.

В ту же сторону смотрит «Магнит». Продажи горячего кофе и выпечки ретейлер начал в магазинах «у дома» еще в 2021 году. В Петербурге бодрящий напиток можно приобрести в 8 % магазинов. «До конца года планируем увеличить эту долю до 10 %. Внедрение данной опции в магазинах способствует росту покупательского трафика», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе. В целом по стране кофейни работают в 660 магазинах «Магнит». В прошлом году на базе собственного предприятия в Твери ретейлер открыл цех по обжарке и фасовке кофе. С запуском нового производства компания планирует покрыть до 26 % потребностей сети в этой продукции и ежегодно выпускать более 800 тонн кофе в разных ценовых категориях.



«Лента» готовит к открытию рестораны под собственным брендом «Лента Fresh». Они будут работать в обновленных гипермаркетах торговой сети вместо сторонних кафе-столовых и блинных, которые находились там раньше. У ретейлера уже есть собственные точки по продаже кофе, хотя и не во всех магазинах. «Выпечка есть во всех магазинах и показывает устойчивый рост. Готовая к употреблению еда тоже пользуется спросом у покупателей», — отметили в компании. Однако долю в продажах этих категорий «Лента» не раскрывает.



По оценке «Ромир», в число лидеров по продажам горячего кофе помимо специализированных кофеен входят также сети АЗС, а вот появление в топе классических продуктовых ретейлеров — это новый тренд. За последний год они существенно нарастили свои доли рынка и перетянули к себе клиентов из других сегментов, отмечают исследователи.



По мнению Михаила Лачугина, главный фактор успеха собственных кофеен, пекарен и мини-кафе — низкая цена. «Это определяющий фактор, особенно для целевой аудитории магазинов данного сегмента», — считает он. Ретейлеру это тоже выгодно: развитие категории готовой еды положительно сказывается на общих продажах. Если человек зайдет в магазин за перекусом, то велик соблазн прихватить еще что-то с собой.



Впрочем, не все эксперименты заканчиваются успехом. Сеть «Реалъ», начавшая экспериментировать с кофейнями внутри торговых залов в 2019 году, в итоге закрыла все корнеры «Многокофе». «У нас вообще не пошло. Ставим только кофепойнты с оплатой по карте», — отметил совладелец сети Александр Мышинский.

Процесс оснащения пекарнями тормозит и проблема с иностранным оборудованием. Так, «Пятерочка» изначально использовала немецкие печи для изготовления свежей выпечки, но сейчас не может получить нужные объемы техники. «Смотрим на Китай, там есть хорошая альтернатива», — отметил Владислав Курбатов. К середине 2024 года кофейни появятся в большинстве точек в Петербурге, а к середине 2025 года такое оборудование будет стоять в 95 % магазинов сети по всей стране.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

