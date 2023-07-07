«Пятёрочка» станет кофейней. Ретейлер планирует обогнать «Вкусно — и точка» и KFC по продажам разливного кофе

Сеть «Пятёрочка» планирует обогнать «Вкусно — и точка» и KFC по продажам разливного кофе. Об этом 7 июля сообщил журналистам генеральный директор сети Владислав Курбатов.



По его словам, ретейлер уже вошел в топ-3 по продажам горячего напитка, пропустив вперёд сети быстрого питания «Вкусно — и точка» и KFC.



«Но, думаю, в этом году и их обгоним», — сказал он.



По его словам, Петербург стал пилотным регионом для внедрения в магазины кофемашин и зон по продаже свежей выпечки. Сейчас ими оборудовано 57% точек в регионе. «К середине следующего года большую часть магазинов покроем», — сказал Курбатов.

