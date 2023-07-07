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    Медведи в Ленобласти уже обзавелись парой, а одна «девушка» продолжает искать

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    У медведей в Ленобласти заканчивается период поиска партнёра, и некоторые пытаются поймать удачу за хвост. Медведица, которая, похоже, не нашла себе жениха и продолжает искать, попала в видеоловушку биолога Павла Глазкова, автора канала «Каждой твари по паре».

    Каждой твари по паре / Павел Глазков

    «Она словно шла по следу. А выйдя на поляну, внимательно обследовала все вокруг. Особый интерес молодой невесты вызвали стволы деревьев, — рассказывает Павел Глазков. — Во время брачного периода, который у медведей длится весь июнь и заканчивается в начале июля, самцы активно метят свою территорию: оставляют следы когтей на стволах деревьев и делают «закусы», то есть зубами надламывают ветки. Стараются дотянуться до самых высоких веток, чтобы продемонстрировать невестам — равно как и конкурентам — свои размеры. Подобные следы я находил многократно. Делая метки, медведи-женихи оставляют за собой так называемую «поисковую тропу». Именно по запаху этой тропы самка принимает решение: идти ей за медведем или нет? Достоин ли он стать отцом ее будущих медвежат?»

    Возможно, медведица как раз вышла на следовую тропу своего жениха, недаром она стремительно рванула в лесную чащу, отмечает биолог.

    Во время гона медведи ведут себя очень осторожно и редко попадаются человеку на глаза. По данным комитета по охране животного мира Ленинградской области, в регионе обитают 3 184 бурых медведя.

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