«Девочка лежала в кустах полуживая». 10 детей попали в больницу в Первоуральске после алкоголя

Массовое отравление несовершеннолетних алкоголем зафиксировано в Первоуральске (Свердловская область).



Как сообщает региональный минздрав, к утру 7 июля в педиатрическое отделение детской городской больницы поступили десять детей, у семерых из них в биологических жидкостях обнаружен этанол. Бригада Территориального центра медицины катастроф с токсикологом выехала в Первоуральск. Специалисты осмотрели детей, их состояние удовлетворительное.

E1.RU пишет, что двое детей при поступлении попали в реанимацию. Предположительно, им 11–12 лет.