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    «Девочка лежала в кустах полуживая». 10 детей попали в больницу в Первоуральске после алкоголя

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    9 комментариев

    Массовое отравление несовершеннолетних алкоголем зафиксировано в Первоуральске (Свердловская область).

    Как сообщает региональный минздрав, к утру 7 июля в педиатрическое отделение детской городской больницы поступили десять детей, у семерых из них в биологических жидкостях обнаружен этанол. Бригада Территориального центра медицины катастроф с токсикологом выехала в Первоуральск. Специалисты осмотрели детей, их состояние удовлетворительное.

    E1.RU пишет, что двое детей при поступлении попали в реанимацию. Предположительно, им 11–12 лет.

    Полиция занимается этим делом. По одной из версий, подросткам купил спиртное кто-то из взрослых. Правоохранители проверяют торговую точку. Детям стало плохо прямо на глазах у отдыхающих.

    «Видели эту ситуацию, пришли после 17:00 на пляж, — женщина как раз звонила в скорую, подросткам было плохо, девочка лежала в кустах полуживая, двое пацанов пытались сбежать, дрались со взрослыми», — рассказывает очевидец изданию.

    Мальчики, по его словам, казались неадекватными, поплыли на другой берег. Взрослые на лодке контролировали, чтобы они не утонули. Потом приехали медики на скорой и начали грузить подростков на носилки.

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    Комментарии 9

    Гость07 Июл 2023 в 08:28
    Чот так
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