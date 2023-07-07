Куда пойти в Петербурге с детьми? 5 мест, где оживают сказки

Семьи с детьми — самые частые гости нашего города. В прошлом году на эту категорию пришелся 51% всего турпотока. У « (От)Личного Петербурга » есть специальная номинация, посвященная семейному отдыху: «Сказочный Петербург». Вот несколько идей, куда сходить в нашем городе с самыми маленькими.

Этой весной в старинном особняке Анны Целибеевой на улице Некрасова, 14Б открылся музей сказок . Тут есть лаборатория для алхимических экспериментов и химеры, комната с восточными артефактами, кабинет профессора с котом ученым и не менее ученым медведем, домик Бабы-яги, зал-замок, сказочный петербургский чердак… В общем, все, что нужно, чтобы рассказать ребенку много захватывающих историй.

Поделитесь любимыми сказочными местами города с «(От)Личным Петербургом»! Переходите на сайт проекта и выдвигайте кандидатов в номинации .

Изумрудный город во дворе

Во дворе на улицы Правды, 2–8 прячутся герои сказки «Волшебник изумрудного города». Пройдите по желтой кирпичной дороге, подобно Тотошке и Элли, познакомьтесь со Страшилой и Дровосеком и постарайтесь не попасться в лапы летучим обезьянам и злой Бастинде!

«Бестиарий»

Вы когда-нибудь видели вольпертингера? А оборотня? Если вашему ребенку интересны фантастические существа, приходите в музей криптозоологии на проспекте Энгельса, 154. В помещениях с яркими декорациями прячутся грифон, русалка, единорог, дракон и много других экспонатов. Музей можно осмотреть самостоятельно, но экскурсии — с участием актеров — тут тоже проводят.