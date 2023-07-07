Куда пойти в Петербурге с детьми? 5 мест, где оживают сказки

Семьи с детьми — самые частые гости нашего города. В прошлом году на эту категорию пришелся 51% всего турпотока. У «(От)Личного Петербурга» есть специальная номинация, посвященная семейному отдыху: «Сказочный Петербург». Вот несколько идей, куда сходить в нашем городе с самыми маленькими.
Поделитесь любимыми сказочными местами города с «(От)Личным Петербургом»! Переходите на сайт проекта и выдвигайте кандидатов в номинации.
Сказочный музей «Особняк-Небылица»
Этой весной в старинном особняке Анны Целибеевой на улице Некрасова, 14Б открылся музей сказок. Тут есть лаборатория для алхимических экспериментов и химеры, комната с восточными артефактами, кабинет профессора с котом ученым и не менее ученым медведем, домик Бабы-яги, зал-замок, сказочный петербургский чердак… В общем, все, что нужно, чтобы рассказать ребенку много захватывающих историй.
Изумрудный город во дворе
Во дворе на улицы Правды, 2–8 прячутся герои сказки «Волшебник изумрудного города». Пройдите по желтой кирпичной дороге, подобно Тотошке и Элли, познакомьтесь со Страшилой и Дровосеком и постарайтесь не попасться в лапы летучим обезьянам и злой Бастинде!
«Бестиарий»
Вы когда-нибудь видели вольпертингера? А оборотня? Если вашему ребенку интересны фантастические существа, приходите в музей криптозоологии на проспекте Энгельса, 154. В помещениях с яркими декорациями прячутся грифон, русалка, единорог, дракон и много других экспонатов. Музей можно осмотреть самостоятельно, но экскурсии — с участием актеров — тут тоже проводят.
Театр Karlsson Haus
В театре на набережной Фонтанки, 50 волшебные герои оживают на глазах и разговаривают не только между собой, но и со зрителями. Расстояние между сценой и залом минимально. В репертуаре много сказок скандинавских писателей: есть и Карлсон, и Муми-Тролль, и голосистый петух Юсси с говорящим котенком Финдусом. Для детей, которые по-настоящему влюбляются в театральный мир, работает студия актерского мастерства.
Музей инопланетной жизни «Галакториум»
Музей на проспекте Ветеранов, 169 — место для любителей рассказов об обитателях других планет и галактик. В одном из залов музея рассказывается о советских исследователях внеземной жизни, в другом можно посмотреть на космический лес и самых разных инопланетян: странных, забавных и даже пугающих…