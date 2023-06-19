Туристы оставили в экономике Петербурга в 2022 году 366 млрд рублей, больше половины приехавших — семьи с детьми

В прошлом году турпоток в Петербург вырос на рекордные 33%. Город посетили почти 8 млн человек, причем 51% из них — это семьи с детьми. Об этом сообщил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме в рамках паблик-тока «PRO-тренды» на дискуссии «Внутренний туризм в России: уникальные возможности и дерзкие вызовы», которая состоялась в медиагостиной ИД «АиФ». Для сравнения: в целом по стране за последний год внутренний туризм вырос на 10%, в Северо-Западной части России — на 15%. При этом туристы оставили в экономике Петербурга 366 млрд рублей. Если сравнивать показатели с допандемийными, то в 2019 году Петербург посетили 5,5 млн российских туристов и 4,9 млн иностранцев. При этом международный туризм приносил отрасли 60–70% доходов. В 2020 году иностранный поток резко прекратился, и сейчас превалирует внутренний туризм.

Сергей Корнеев, председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Фото: предоставлено дирекцией по маркетингу и по продвижению ИД «АиФ» Поделиться Поделиться





Сергей Корнеев рассказал о трех направлениях, которые были определены как ключевые для развития внутреннего туризма после пандемии. Первым эксперты назвали культурно-познавательный туризм, в частности с целью посещения Эрмитажа, Царского Села, Петергофа, Русского музея. Второе направление — деловой туризм, обеспечивающий регулярную загрузку отелей, а не только в белые ночи, и самый высокий средний чек. Третье — школьный туризм, так как по сути Петербург — учебник под открытым небом, каждый школьник должен побывать здесь, чтобы воочию увидеть историю последних 320 лет России, добавил Корнеев. Также среди направлений событийный туризм, экскурсии на промышленные объекты, медицинский туризм и даже гастрономические туры.

В результате из 8 млн туристов около 30% посетивших Петербург в 2022 году — это люди моложе 35 лет, а 51% — туристы с детьми. «Наша инфраструктура перестраивается сейчас под прием семей с детьми, — добавил Сергей Корнеев, — появляется много детских предложений — детских маршрутов, детской анимации в гостиницах и т.д.». Основной поток туристов в Петербург формирует, конечно, московская агломерация — оттуда приезжает больше 30% гостей, но все больше становится туристов из крупных городов Сибири и Урала. Кроме того, петербургские власти развивают сотрудничество с соседями из «Серебряного ожерелья России», что позволяет составить маршруты, заставляющие туристов возвращаться в Северную столицу. Например, сначала они едут отсюда в Псков, потом — в Новгород, затем — в Выборг.

Полина Коченкова, заместитель министра культуры и туризма Калужской области, начальник управления туризма региона Фото: предоставлено дирекцией по маркетингу и по продвижению ИД «АиФ» Поделиться Поделиться





Растут турпотоки и в других регионах России. Например, в Калужской области в этом году число туристов увеличилось на 15%, рассказала на дискуссии заместитель министра культуры и туризма, начальник управления туризма региона Полина Коченкова. По ее словам, летом в сезон в Калужской области не хватает номеров в отелях, а зимой загрузка падает, так что задача — сделать загрузку более равномерной. На Петербургском экономическом форуме область подписала соглашение с братьями Запашными о создании сафари-парка на 200 га.

Ирина Гончарова, вице-президент по туризму и специальным проектам ГК «Абрау-Дюрсо» Фото: предоставлено дирекцией по маркетингу и по продвижению ИД «АиФ» Поделиться Поделиться





Еще одну проблему — кадровый голод — озвучила Ирина Гончарова, вице-президент по туризму и специальным проектам ГК «Абрау-Дюрсо». По ее словам, особенно не хватает младшего персонала: официантов, сервисных работников, а также поваров.

В 2022 г. туристический поток в центре энотуризма компании уже приблизился к полумиллиону человек, ожидается, что к 2030 году он вырастет до 1 млн человек. Сейчас группа компаний планирует развитие всесезонного курорта, где будет 600 гостиничных номеров, большой термальный комплекс, новая набережная, активити-парк, а также возможности для медицинского туризма.