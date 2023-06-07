Составляем гид по Петербургу — от вас и нас. Предлагайте места!

«Фонтанка» запускает третий сезон проекта «(От)Личный Петербург» . Для тех, кто влюблен в наш город — а он у каждого из нас особенный.

Живете вы здесь или бывали лишь раз — неважно. У вас наверняка есть места, значимые для вас лично. У нас они тоже есть — и это не главные туристические достопримечательности. Это лучший вид на город с открытой террасы, шелест листьев в саду рядом с домом, место для йоги на набережной. Наш гид поможет вам составить собственный план путешествия по лучшему городу на планете.

В этом году мы отобрали 13 граней любования: от мест с панорамными видами до музеев-квартир известных петербуржцев. И предлагаем читателям вместе с «Фонтанкой» продолжить составление путеводителя по лучшему городу на Земле. Перечень номинаций почти полностью обновлен по сравнению с предыдущими сезонами проекта.



На первом этапе мы запускаем номинирование на премию. На этом этапе именно вы подсказываете нам лучшее место в предложенных номинациях. В шорт-листы войдут кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. Сделать это можно здесь. Если у вас есть личная история, связанная с этим местом, оставьте ее в комментариях к этому материалу или пришлите в форму обратной связи проекта или на почту guide-spb@fontanka.ru. Затем мы с вами определим победителей в каждой номинации финальным голосованием.