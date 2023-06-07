Составляем гид по Петербургу — от вас и нас. Предлагайте места!

«Фонтанка» запускает третий сезон проекта «(От)Личный Петербург». Для тех, кто влюблен в наш город — а он у каждого из нас особенный.
Живете вы здесь или бывали лишь раз — неважно. У вас наверняка есть места, значимые для вас лично. У нас они тоже есть — и это не главные туристические достопримечательности. Это лучший вид на город с открытой террасы, шелест листьев в саду рядом с домом, место для йоги на набережной. Наш гид поможет вам составить собственный план путешествия по лучшему городу на планете.
В этом году мы отобрали 13 граней любования: от мест с панорамными видами до музеев-квартир известных петербуржцев. И предлагаем читателям вместе с «Фонтанкой» продолжить составление путеводителя по лучшему городу на Земле. Перечень номинаций почти полностью обновлен по сравнению с предыдущими сезонами проекта.
На первом этапе мы запускаем номинирование на премию. На этом этапе именно вы подсказываете нам лучшее место в предложенных номинациях. В шорт-листы войдут кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. Сделать это можно здесь. Если у вас есть личная история, связанная с этим местом, оставьте ее в комментариях к этому материалу или пришлите в форму обратной связи проекта или на почту guide-spb@fontanka.ru. Затем мы с вами определим победителей в каждой номинации финальным голосованием.
Итак, наши 13 номинаций:
- Петербург с высоты — площадки, откуда открывается панорамный обзор. Это открытые для посетителей балконы музеев, театров и учреждений, террасы ресторанов, оборудованные крыши. Сюда можно прийти для созерцания красоты Петербурга, здесь здорово устроить свидание и сделать фотографии, которые «взорвут» соцсети.
- Зелень в городе — скверы, сады, парки. Да даже просто заботливо озелененная соседями любимая площадка во дворе. Неважны масштабы и известность этого места, но здесь должно быть всегда приятно отдыхать, слушать птиц, любоваться деревьями и цветами.
- Любимые театрики или камерные театры — небольшие, иногда локальные и известные узкому кругу творческие площадки. Здесь свой репертуар и такая знакомая зрителям труппа. Билеты дешевле, чем в Мариинский, а впечатлений будет едва ли не больше.
- Промышленный Петербург — фабрично-заводское наследие нашего города и здания, где можно побывать человеку «с улицы» — пусть даже по предварительной записи. Это предприятия с историей: в залах успели поработать сотни тысяч людей, а производство десятки лет удовлетворяет потребности города и целой страны.
- Квартиры — слепок времени — мемориальные квартиры писателей, художников, музыкантов, ученых, чиновников. В эти памятники быта заходишь как в гости. И даже спустя сотню лет здесь ощущается незримое присутствие знаменитых обитателей.
- Экотропы — оборудованные маршруты для прогулок на природе. Здесь вроде бы всё как в настоящем лесу, но в то же время никогда не потеряешься. Тут точно есть где отдохнуть и заодно узнать о местной флоре и фауне.
- Петербург с воды — это могут быть маршруты по рекам и каналам, уютное местечко на набережной или плавучий ресторан. Это наиболее «питерские» места, где любуются закатами и рассветами, стройными набережными и зелеными берегами, бликами воды и чайками.
- Здоровый дух — стадионы, секции, бассейны и любые другие места, где вы занимаетесь спортом. А также команды заряженных фанатов этого дела, которые продвигают идею здорового образа жизни и помогают нам становиться лучше.
- Общественные пространства — места, где можно работать, устраивать деловые встречи в петербургском духе, общаться, узнавать новое и просто отдыхать. Неважно, оборудованная набережная это, библиотека или исторический особняк, прошедший редевелопмент. Сюда приглашают экспертов читать лекции, музыкантов — выступать с концертом, а всех желающих — просто хорошо провести время.
- Гастрономические площадки — пространства, на которых собраны рестораны-корнеры с кухнями самых разных стран мира. Выбрать одно блюдо решительно невозможно: от богатства ассортимента разбегаются глаза. Здесь всегда шумно, как на восточном рынке, — но в этом особый уют.
- Отели 5* — самые роскошные места для размещения в городе. Здесь не только люксовые номера, но еще шикарные СПА и рестораны и отличный сервис для гостей.
- Сказочный Петербург — это пространства для детей и тех взрослых, которые всё еще верят в сказки. Театры, музеи, общественные места — в общем, всё, куда можно сходить с самыми маленькими. Тут живут воображаемые персонажи, а добро всегда побеждает зло. И здесь так легко поверить в невозможное.
- Доблесть и слава — объекты и места, которые надо обязательно посетить, если вы интересуетесь военной историей.
Сразу условимся: не менее пяти локаций в 11 номинациях будет читательских, а оставшиеся 5 — от сотрудников «Фонтанки». «Зелень в городе» и «Здоровый дух», так уж и быть, целиком отдаем вам: всех участников этих двух номинаций отберем на основе советов читателей.
Как выдвинуть своего кандидата:
- Перейти на сайт «(От)Личного Петербурга».
- Еще раз изучить описание номинаций.
- Перейти на страницу выдвижения.
- Авторизоваться с помощью Telegram, Yandex или VK.
- Вписать название вашего любимого места в нужную номинацию.
- Нажать на кнопку «Отправить».
- Повторить для другой номинации.
- Рассказать вашу историю, связанную с этим местом, и отправить ее на почту guide-spb@fontanka.ru.
В августе мы выставим окончательные списки номинантов на всеобщее голосование. Как и в предыдущие два года, ваш выбор повлияет на результат: в сентябре в Петербурге пройдет торжественная церемония награждения победителей. Лучшие получат почетные призы — и, конечно, народную любовь.
ПЕРЕХОДИТЕ НА САЙТ ПРОЕКТА! ПРЕДЛАГАЙТЕ И ДЕЛИТЕСЬ ИСТОРИЯМИ!
Проект «(От)Личный Петербург» проводится при поддержке Комитета по развитию туризма