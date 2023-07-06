Эксперты СПбГУ не явились на заседание по делу Скочиленко уже в третий и пятый раз

В Василеостровском районном суде 6 июля состоялось очередное заседание по делу художницы Саши Скочиленко, которую обвиняют в распространении фейков о российской армии (статья 207.3 УК РФ) из-за замены ценников в «Перекрёстке» на стикеры о Мариуполе. Адвокат Яна Неповиннова сообщила «Фонтанке», что авторы экспертизы, выполненной по запросу следствия, не явились в суд уже в третий и пятый раз.



«Сегодня они снова не объяснили причину, по которой не пришли. [Гришанина] не была в суде ни разу, [Сафонова] пришла на второй вызов и государственный обвинитель прервал её допрос на самом интересном месте, сославшись на занятость», — рассказала адвокат.