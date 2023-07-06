Эксперты СПбГУ не явились на заседание по делу Скочиленко уже в третий и пятый раз

В Василеостровском районном суде 6 июля состоялось очередное заседание по делу художницы Саши Скочиленко, которую обвиняют в распространении фейков о российской армии (статья 207.3 УК РФ) из-за замены ценников в «Перекрёстке» на стикеры о Мариуполе. Адвокат Яна Неповиннова сообщила «Фонтанке», что авторы экспертизы, выполненной по запросу следствия, не явились в суд уже в третий и пятый раз.
«Сегодня они снова не объяснили причину, по которой не пришли. [Гришанина] не была в суде ни разу, [Сафонова] пришла на второй вызов и государственный обвинитель прервал её допрос на самом интересном месте, сославшись на занятость», — рассказала адвокат.
На заседании 24 мая у Сафоновой спросили, может ли она утверждать, что Скочиленко была заведомо осведомлена об информации, которую она исказила. Эксперт ответила отрицательно, после чего допрос прервали. На этом же заседании Сафонова признала, что в её экспертизе можно отметить «небольшое искажение».
Экспертизой по запросу следствия занимались сотрудники СПбГУ — политолог Ольга Сафонова и лингвист Анастасия Гришанина. Альтернативную экспертизу, запрошенную со стороны защиты, тоже выполнила сотрудница СПбГУ — филолог Светлана Друговейко-Должанская. В университете заявили, что выполнять ей такую работу не поручали.
Художницу Сашу Скочиленко задержали 11 апреля 2022 года. Её обвинили в том, что она заменила ценники в магазине на Васильевском острове на стикеры о событиях на Украине. Её действия расценили как «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти».
Ей грозит штраф в размере от 3 до 5 млн рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.