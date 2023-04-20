К делу Скочиленко приобщили экспертизу филолога из СПбГУ. В университете заявили, что не поручали преподавателю такую работу

В Василеостровском районном суде продолжается рассмотрение дела художницы Саши Скочиленко, которую обвиняют в распространении фейков о российской армии (статья 207.3 УК РФ) из-за замены ценников в «Перекрёстке» на стикеры о Мариуполе. На заседании 20 апреля в том числе зачитали экспертизу филолога Светланы Друговейко-Должанской из СПбГУ.

По мнению специалиста, информацию на стикерах нельзя считать заведомо ложной: художница выражала свое субъективное мнение, высказывалась риторически или же размещала данные, которые были опровергнуты Минобороны уже после замены ценников. Часть информации со стикеров подтвердилась. Например, официально сообщалось о попавших в зону СВО срочниках, которые впоследствии были возвращены.



В СПбГУ в ответ на запрос прокуратуры заявили, что не поручали Друговейко-Должанской делать экспертизу по делу Скочиленко. «К делу может быть приобщена только одна экспертиза экспертного центра», — зачитала комментарий университета прокурор.



Как объяснила «Фонтанке» адвокат художницы Яна Неповиннова, Друговейко-Должанская занималась экспертизой не как преподаватель СПбГУ, а как независимый специалист. Экспертизой, выполненной по запросу следствия, тоже занимались сотрудники СПбГУ — Гришанина и Сафонов. Их вызвали для допроса на следующее судебное заседание.



На заседании 20 апреля выступила кардиолог Дарья Хащевская, которая трижды осматривала Скочиленко в СИЗО. Врач рассказала о заболеваниях художницы: врожденном пороке сердца, нарушении ритма сердцебиения и вазовагальной недостаточности, которая вызывает обмороки. Хащевская заявила, что Скочиленко необходимо постоянное медицинское наблюдение из-за длительных остановок сердца — более двух секунд. По мнению кардиолога, художнице может понадобиться установка кардиостимулятора.

Художницу Сашу Скочиленко задержали 11 апреля 2022 года. Её обвинили в том, что она заменила ценники в магазине на Васильевском острове на стикеры о событиях на Украине. Её действия расценили как «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти».

