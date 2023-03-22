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    Сказали, что ищут пропавшего мальчика. «Друг детства» Скочиленко рассказал в суде о визите силовиков

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    В Василеостровском районном суде слушают свидетельские показания «друга детства» Саши Скочиленко, Алексея Николаева. На заседании присутствует корреспондент «Фонтанки».

    Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру»
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    По словам Николаева, силовики пришли к нему с ордером и через дверь заявили, что ищут пропавшего мальчика, а следы якобы ведут в его квартиру. Перед тем как открыть дверь, Николаев предупредил Скочиленко о визите силовиков в сообщениях в мессенджере. Когда сотрудники вошли, они сразу показали ему фотографию Скочиленко, сообщил Николаев суду.

    Также он уверяет, что во время осмотра квартиры следователь увидел, что Николаеву приходят сообщения от Скочиленко. По словам свидетеля, силовик сам ответил на вопрос Саши в мессенджере о том, приехать ли ей, и она приехала. Задержали художницу у Николаева в парадной на первом этаже.

    На допросе он сказал, что, повесив ценники, Скочиленко таким образом «враждует с государством». В суде же пояснил, что таких своих слов не помнит.

    Напомним, что ранее в медиа уже обсуждали версию, будто силовиков на Скочиленко навёл её же друг. На заседании 20 марта прозвучали первые свидетельские показания.

    Как уже писала «Фонтанка», Сашу Скочиленко задержали 11 апреля 2022 года. Её обвинили в том, что она заменила ценники в магазине на Васильевском острове на стикеры о событиях на Украине, и расценили её действия как «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти».

    Ей грозит штраф в размере от 3 до 5 млн рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

    Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру»

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