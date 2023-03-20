«Мне была противна эта бумажка». В суде зачитали показания пенсионерки, которые легли в основу дела Скочиленко о фейках на ценниках

На заседании Василеостровского районного суда по делу художницы Саши Скочиленко прозвучали первые свидетельские показания. Её, напомним, обвиняют в распространении фейков о российской армии (статья 207.3 УК РФ) из-за замены ценников в «Перекрёстке» на стикеры о Мариуполе.
Новый «ценник» увидела пенсионерка и обратилась с жалобой сначала к сотрудникам магазина, а потом в полицию. «Я остановилась у стенда с повидлом, медом и джемами. На второй полке, на полоске, где закреплены бумажные товарные ценники, я увидела странный ценник с очень длинным наименованием товара», — рассказала она на допросе.
По словам петербурженки, надпись вызвала у неё негативные эмоции. Они были настолько сильные, что у женщины тряслись руки: «Меня возмутила прочитанная мною клевета, поскольку я очень переживаю за российских солдат на Украине. Смотрю все новости про это».
Свидетельница рассказала, почему считает информацию на ценнике фейковой: «Наши солдаты не допустили бы бомбардировки мирных гражданских объектов, таких как школа. Таким образом, очевидно, что данная информация является ложью. Мне была противна эта бумажка».
Сотрудники магазина возмущения пенсионерки, как она утверждает, не разделили: охранник пожал плечами, а кассир ответила, что это «не их». Администратора, которого попросила позвать петербурженка, она так и не дождалась.
На заседании также зачитали судебно-психиатрическую экспертизу. В ней говорилось том числе о том, что у художницы диагностировано биполярное расстройство, но сейчас она находится в стойкой ремиссии и «может в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий». В документе утверждается, что к нахождению в СИЗО Скочиленко уже адаптировалась и противопоказаний для такой меры пресечения у неё нет. В экспертизе рассматривали и более ранние события в жизни обвиняемой. Например, члены комиссии уточнили, когда Скочиленко начала курить и вести половую жизнь.
Как уже писала «Фонтанка», Сашу Скочиленко задержали 11 апреля 2022 года. Её обвинили в том, что она заменила ценники в магазине на Васильевском острове на стикеры о событиях на Украине, и расценили её действия как «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти».
Ей грозит штраф в размере от 3 до 5 млн рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.