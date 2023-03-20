«Мне была противна эта бумажка». В суде зачитали показания пенсионерки, которые легли в основу дела Скочиленко о фейках на ценниках

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На заседании Василеостровского районного суда по делу художницы Саши Скочиленко прозвучали первые свидетельские показания. Её, напомним, обвиняют в распространении фейков о российской армии (статья 207.3 УК РФ) из-за замены ценников в «Перекрёстке» на стикеры о Мариуполе.



Новый «ценник» увидела пенсионерка и обратилась с жалобой сначала к сотрудникам магазина, а потом в полицию. «Я остановилась у стенда с повидлом, медом и джемами. На второй полке, на полоске, где закреплены бумажные товарные ценники, я увидела странный ценник с очень длинным наименованием товара», — рассказала она на допросе.

По словам петербурженки, надпись вызвала у неё негативные эмоции. Они были настолько сильные, что у женщины тряслись руки: «Меня возмутила прочитанная мною клевета, поскольку я очень переживаю за российских солдат на Украине. Смотрю все новости про это».

Свидетельница рассказала, почему считает информацию на ценнике фейковой: «Наши солдаты не допустили бы бомбардировки мирных гражданских объектов, таких как школа. Таким образом, очевидно, что данная информация является ложью. Мне была противна эта бумажка».

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сотрудники магазина возмущения пенсионерки, как она утверждает, не разделили: охранник пожал плечами, а кассир ответила, что это «не их». Администратора, которого попросила позвать петербурженка, она так и не дождалась.

На заседании также зачитали судебно-психиатрическую экспертизу. В ней говорилось том числе о том, что у художницы диагностировано биполярное расстройство, но сейчас она находится в стойкой ремиссии и «может в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий». В документе утверждается, что к нахождению в СИЗО Скочиленко уже адаптировалась и противопоказаний для такой меры пресечения у неё нет. В экспертизе рассматривали и более ранние события в жизни обвиняемой. Например, члены комиссии уточнили, когда Скочиленко начала курить и вести половую жизнь.



Как уже писала «Фонтанка», Сашу Скочиленко задержали 11 апреля 2022 года. Её обвинили в том, что она заменила ценники в магазине на Васильевском острове на стикеры о событиях на Украине, и расценили её действия как «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти». Ей грозит штраф в размере от 3 до 5 млн рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

