Офицеров наказали. К спецоперации на Украине привлекли около 600 срочников из ЗВО

Военный прокурор Западного военного округа Артур Егиев рассказал, что к участию в спецоперации на Украине привлекли около 600 солдат-срочников.
Об этом сообщает 7 июня «Интерфакс» со ссылкой на заседание Совета Федерации.
«Согласно [данным] по надзору Западного военного округа, порядка 600 военнослужащих по призыву были привлечены к специальной военной операции, все они возвращены в кратчайшие сроки», — сказал он.
Порядка 12 офицеров ВС РФ понесли ответственность за привлечение срочников к спецоперации.
По словам представителя прокуратуры, приняты решения о дисциплинарном реагировании, а также об увольнении «с военной службы должностных лиц, которые допустили эти нарушения».