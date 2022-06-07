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    Офицеров наказали. К спецоперации на Украине привлекли около 600 срочников из ЗВО

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    10 комментариев

    Военный прокурор Западного военного округа Артур Егиев рассказал, что к участию в спецоперации на Украине привлекли около 600 солдат-срочников.

    Об этом сообщает 7 июня «Интерфакс» со ссылкой на заседание Совета Федерации.

    «Согласно [данным] по надзору Западного военного округа, порядка 600 военнослужащих по призыву были привлечены к специальной военной операции, все они возвращены в кратчайшие сроки», — сказал он.

    Порядка 12 офицеров ВС РФ понесли ответственность за привлечение срочников к спецоперации.

    По словам представителя прокуратуры, приняты решения о дисциплинарном реагировании, а также об увольнении «с военной службы должностных лиц, которые допустили эти нарушения».

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    Комментарии (10)

    274652196
    Лейтенант Иванов - я!
    Назначаетесь виновным - есть!
    Михаил Петров-Водкин
    Самое строгое наказание понёс генерал Кутузов.
    DjCvetkov
    Какой уровень военной и боевой подготовки был у срочников? Сколько срочников погибло? Какое количество срочников находится в плену, если таковые имеются? Почему вообще так получилось, что срочники там оказались? На все эти вопросы прокуратура, как я понимаю, ответов не дала.
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