В Китае выпал град размером с кулак. Что ждёт Петербург?

В городе Дуньхуа на северо-востоке Китая дома побил крупный град. Фото и видео с ним 6 июля опубликовал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
По его словам, отдельные градины весили около 200 граммов и достигали в диаметре 11,4 сантиметра. В городе повреждены фасады и крыши зданий, кое-где выбило стекла, а где-то досталось и автомобилям.
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Тем временем, петербуржцы могут увидеть град уже в эту субботу. Впрочем, вероятно, особо страшным он не будет — об этом рассказывал главный синоптик города Александр Колесов.