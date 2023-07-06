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    В Китае выпал град размером с кулак. Что ждёт Петербург?

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    1 комментарий

    В городе Дуньхуа на северо-востоке Китая дома побил крупный град. Фото и видео с ним 6 июля опубликовал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    По его словам, отдельные градины весили около 200 граммов и достигали в диаметре 11,4 сантиметра. В городе повреждены фасады и крыши зданий, кое-где выбило стекла, а где-то досталось и автомобилям.

    t.me/weather_from_chief

    https://t.me/weather_from_chief

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    Тем временем, петербуржцы могут увидеть град уже в эту субботу. Впрочем, вероятно, особо страшным он не будет — об этом рассказывал главный синоптик города Александр Колесов.

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    ГрадОчень крупный град в Китае
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    Комментарии 1

    Гость06 Июл 2023 в 22:18
    Ни "даньхуа" себе.
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