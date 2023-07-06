Уголовное дело возбуждено после гибели рабочего под часами на проспекте Науки

Нарушение правил безопасности увидели следователи в падении рабочего с высоты двух метров в Калининском районе Петербурга.
Как уточнили в петербургском Следственном комитете 6 июля, накануне днём мужчина занимался модернизацией кабельных линий системы видеонаблюдения на углу проспекта Науки и улицы Карпинского. Судя по видео, камера расположена рядом с часами.
ГСУ СК РФ по СПб
«Фонтанка» сообщала, что, предварительно, 34-летний рабочий получил несовместимые с жизнью травмы при падении с лестницы. В ведомстве сочли, что это стало следствием ненадлежащего обеспечения безопасности и возбудили дело по статье 216 УК.
«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, в том числе с участием специалиста в области судебной медицины, сотрудников ГИТ», - рассказали в СК.