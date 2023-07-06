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    Уголовное дело возбуждено после гибели рабочего под часами на проспекте Науки

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    Нарушение правил безопасности увидели следователи в падении рабочего с высоты двух метров в Калининском районе Петербурга.

    Как уточнили в петербургском Следственном комитете 6 июля, накануне днём мужчина занимался модернизацией кабельных линий системы видеонаблюдения на углу проспекта Науки и улицы Карпинского. Судя по видео, камера расположена рядом с часами.

    ГСУ СК РФ по СПб

    «Фонтанка» сообщала, что, предварительно, 34-летний рабочий получил несовместимые с жизнью травмы при падении с лестницы. В ведомстве сочли, что это стало следствием ненадлежащего обеспечения безопасности и возбудили дело по статье 216 УК.

    «В настоящее время проведен осмотр места происшествия, в том числе с участием специалиста в области судебной медицины, сотрудников ГИТ», - рассказали в СК.

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