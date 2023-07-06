На совести банды угонщиков, перегонявших машины из Петербурга в Казахстан, еще 7 авто

Полицейские установили еще семь эпизодов бурной деятельности группы автоугонщиков, которые промышляли кражами японских и корейских машин в Петербурге и были задержаны год назад. По большей части их добычей были «Тойоты».
В июне 2022 года за совершение двух угонов автомобилей в Выборгском районе Петербурга были задержаны трое ранее судимых мужчин в возрасте от 31 до 35 лет. В составе организованной преступной группы они похищали автомобили марок Toyota, Lexus и KIA, чтобы затем легализовать их в Казахстане. А 5 июля 2023 года сотрудники уголовного розыска изобличили их еще в семи эпизодах, сообщает 6 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
С декабря 2021 года по март 2022-го они угнали четыре Toyota RAV4, Lexus RX300 и Toyota Camry, а также попытались похитить KIA Stinger. Все уголовные дела, которые были возбуждены по фактам угонов, в настоящее время объединили в одно производство. Мера пресечения — заключение под стражу, — которая была избрана подозреваемым ранее, не менялась.