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    Полиция задержала охотников на «Тойоты», «КИА» и «Лексусы» в Петербурге. Ребята оказались с опытом

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    Полицейские Выборгского и Приморского районов Петербурга задержали группу угонщиков-рецидивистов, которые специализировались на японских и корейских машинах. Самую свежую их добычу успели перехватить в гараже с глушилками в Ленобласти.

    Фото: 47News
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    В четверг, 16 июня, от дома 72/1 по проспекту Луначарского в Петербурге был похищен автомобиль Toyota Camry. Полиция возбудила уголовное дело о краже по п. «б» ч. 4 ст. 158 ч. 4 УК РФ, стало известно «Фонтанке» 17 июня. Разыскивая машину, правоохранители задержали троих участников организованной преступной группы, которые похищали автомобили марок Toyota, Lexus и KIA с территории Петербурга: двоих жителей Петербурга, 31 года и 35 лет, и 32-летнего жителя Всеволожска. Петербуржцы ранее уже проходили по делам о кражах, а третий соучастник — по наркотической статье. Самый старший привлекался к уголовной ответственности уже неоднократно.

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    Отстаивали похищенный транспорт и меняли ему номера злоумышленники на территории арендуемого ими частного дома в поселке Заходское Выборгского района Ленобласти. При обыске там нашли гараж, оборудованный системой глушения сигналов мобильной связи, а в нем — похищенную «Камри». Там же, а также по местам жительства подозреваемых, обнаружили устройство для доступа в салон и запуска двигателей автомобилей марки Toyota, шесть глушилок GSM-сигналов и семь комплектов госномеров.

    Задержанных подозревают также в угоне KIA Sportage от дома 5/2 по улице Шостаковича 28 апреля. По этому факту тоже было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ. Сейчас полицейские устанавливают других соучастников и дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемых.

    Фото: 47News

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    Комментарии (1)

    Трындин
    ...дух жителей Петербурга 31 и 35 лет - читаешь, и ДУХ захватывает!
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