Глава ГИБДД РФ: говорить о введении прав для электросамокатов пока рано

Количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России выросло больше чем наполовину. Но говорить о введении прав для управления электросамокатами и подобным пока рано, считают в ГИБДД.



«Ну пока об этом говорить, наверное, рано. По международной практике на СИМ право управления не выдается, но нам надо те категории, которые с высокими динамическими характеристиками. Их надо относить к категории мопедов», — цитирует ТАСС ответ главы ГИБДД РФ Михаила Черникова на вопрос о необходимости введения прав для водителей электросамокатов, заданный на пресс-конференции 6 июля.