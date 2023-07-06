Глава ГИБДД РФ: говорить о введении прав для электросамокатов пока рано

Количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России выросло больше чем наполовину. Но говорить о введении прав для управления электросамокатами и подобным пока рано, считают в ГИБДД.
«Ну пока об этом говорить, наверное, рано. По международной практике на СИМ право управления не выдается, но нам надо те категории, которые с высокими динамическими характеристиками. Их надо относить к категории мопедов», — цитирует ТАСС ответ главы ГИБДД РФ Михаила Черникова на вопрос о необходимости введения прав для водителей электросамокатов, заданный на пресс-конференции 6 июля.
По словам Черникова, в 2023 году количество ДТП с участием СИМ в России выросло более чем на 56%. В 2022 году их зафиксировали почти тысячу, в них пострадали 976 человек и 19 — погибли, рассказал в апреле начальник ФКУ «Научный центр безопасности дорожного движения МВД России» Дмитрий Митрошин.