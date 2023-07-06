    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, ю-з

    763мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.34eur98.41

    Глава ГИБДД РФ: говорить о введении прав для электросамокатов пока рано

    741
    8 комментариев

    Количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России выросло больше чем наполовину. Но говорить о введении прав для управления электросамокатами и подобным пока рано, считают в ГИБДД.

    «Ну пока об этом говорить, наверное, рано. По международной практике на СИМ право управления не выдается, но нам надо те категории, которые с высокими динамическими характеристиками. Их надо относить к категории мопедов», — цитирует ТАСС ответ главы ГИБДД РФ Михаила Черникова на вопрос о необходимости введения прав для водителей электросамокатов, заданный на пресс-конференции 6 июля.

    По словам Черникова, в 2023 году количество ДТП с участием СИМ в России выросло более чем на 56%. В 2022 году их зафиксировали почти тысячу, в них пострадали 976 человек и 19 — погибли, рассказал в апреле начальник ФКУ «Научный центр безопасности дорожного движения МВД России» Дмитрий Митрошин.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ГИБДДЭлектросамокаты
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close