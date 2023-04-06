Электросамокаты и ДТП. В МВД рассказали, кто и где чаще попадает в аварии на СИМ

Скриншот с трансляции конференции «Съезд на СИМ» / Micromobility Association / YouTube Поделиться Поделиться





С каждым годом в России стабильно растет число аварий с участием средств индивидуальной мобильности. Если в 2019 году таких ДТП было меньше полутора сотен, то в 2022 году — почти тысяча, а погибших в них — два десятка человек. Об этом 6 апреля рассказал на международной отраслевой конференции «Съезд на СИМ» начальник ФКУ «Научный центр безопасности дорожного движения МВД России» Дмитрий Митрошин.

По статистике МВД, в 2022 году в стране было зарегистрировано 941 ДТП с участием СИМ. В них погибли 19 человек, и еще 976 человек были ранены. Для сравнения: в 2021 году таких аварий было 672, в 2020 году — 410, а в 2019-м — 142. При этом Митрошин отметил, что, несмотря на наличие определения СИМ в ПДД, эта категория все еще остается «несколько аморфной», и в нее могут попадать и велосипеды, и мопеды. А при оформлении аварии на месте в зависимости от мощности СИМ ДТП записываются либо как наезд на пешехода, либо как столкновение транспортных средств. Электросамокаты, как правило, попадают в первую категорию.

Скриншот с трансляции конференции «Съезд на СИМ» / Micromobility Association / YouTube Скриншот с трансляции конференции «Съезд на СИМ» / Micromobility Association / YouTube Поделиться Поделиться





Подавляющее большинство аварий с участием СИМ (99%) происходит в населенных пунктах, что неудивительно, ведь это преимущественно городской способ передвижения. Чаще всего пользователи СИМ попадают в ДТП на выездах с прилегающих территорий, перекрестках и пешеходных переходах. При этом с прокатными самокатами среди зафиксированных случаев — только треть.

Скриншот с трансляции конференции «Съезд на СИМ» / Micromobility Association / YouTube Скриншот с трансляции конференции «Съезд на СИМ» / Micromobility Association / YouTube Поделиться Поделиться





Больше половины аварий происходит с СИМ мощностью от 250 Вт до 4 кВт, чуть меньше половины — со средствами мощностью менее 250 Вт, и совсем незначительный процент — с теми, что мощнее 4 кВт и при оформлении могут быть отнесены к мотоциклам. Среди пользователей СИМ, которые попадают в условную пешеходную категорию, самыми распространенными причинами ДТП являются движение по проезжей части, неподчинение сигналам регулирования и пересечение дороги вне пешеходного перехода. У «водителей», например, на мощных электросамокатах или моноколесах — это нарушение правил расположения ТС на проезжей части, несоответствие скорости условиям движения и несоблюдение очередности проезда.

Скриншот с трансляции конференции «Съезд на СИМ» / Micromobility Association / YouTube Скриншот с трансляции конференции «Съезд на СИМ» / Micromobility Association / YouTube Поделиться Поделиться



