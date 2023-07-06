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    Пройдите в кассу. Сайт и приложение РЖД продолжают подвергаться атакам

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    Сайт и мобильное приложение РЖД продолжают «лежать» из-за множественных атак, источники которых «рассредоточены по всему миру». Об этом 6 июля сообщает пресс-служба РЖД.

    Сайт «Российских железных дорог» не открывается вовсе, а приложение долго загружает данные и в конце концов сообщает о плохом интернет-соединении. В РЖД сообщают, что кассы на вокзалах и станциях работают в штатном режиме. В настоящий момент IT-специалисты компании делают все для того, чтобы пассажиры могли приобрести билеты.

    Атаки на интернет-ресурсы РЖД начались накануне. К вечеру в компании заявили, что работа сайта и приложения восстановлена.

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