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    РЖД: работа сайта восстановлена, но атаки хакеров продолжаются

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    3 комментария

    ОАО РЖД восстановило работу сайта и приложения после массированной хакерской атаки, передаёт 5 июля РИА Новости со ссылкой на компанию «Российские железные дороги».

    «Работа нашего сайта и мобильного приложения восстановлена, несмотря на продолжающиеся массированные атаки. В связи с этим… еще могут наблюдаться отдельные затруднения», — цитирует агентство сообщение РЖД.

    Напомним, «Фонтанка» писала, около полудня купить билет на поезд в интернете стало невозможно. Хакеры атаковали мобильное приложение и сайт РЖД.

    Продажа билетов на вокзалах не прекращалась, уточнили в «Российский железных дорогах».

    Также железнодорожники принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

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    Комментарии 3

    Гость05 Июл 2023 в 18:32
    🙈🙉🙊
    +0−0
    Гость05 Июл 2023 в 18:25
    ложите его обратно
    +0−0
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