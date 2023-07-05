РЖД: работа сайта восстановлена, но атаки хакеров продолжаются

ОАО РЖД восстановило работу сайта и приложения после массированной хакерской атаки, передаёт 5 июля РИА Новости со ссылкой на компанию «Российские железные дороги».



«Работа нашего сайта и мобильного приложения восстановлена, несмотря на продолжающиеся массированные атаки. В связи с этим… еще могут наблюдаться отдельные затруднения», — цитирует агентство сообщение РЖД.



Напомним, «Фонтанка» писала, около полудня купить билет на поезд в интернете стало невозможно. Хакеры атаковали мобильное приложение и сайт РЖД.



Продажа билетов на вокзалах не прекращалась, уточнили в «Российский железных дорогах».

