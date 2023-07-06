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    Наркотики нашли на проходной атомного института в Сосновом Бору

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    Зоркий росгвардеец не пропустил микроавтобус с секретом к объекту атомной отрасли в Сосновоборском городском округе Ленинградской области.

    О попытке провоза запрещённого 6 июля сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии. Как уточнили в полицейском главке, непреодолимым препятствием для «ГАЗель Next» стала проходная Научно-исследовательского технологического института имени Александрова, пишет 47news. На пути машины встал рядовой Никита Мулинский из полка по охране важных государственных объектов. Внимательность его не подвела.

    «В ходе досмотра салона автомобиля обнаружил тщательно спрятанный пакетик с неизвестным порошкообразным веществом белого цвета, а также приспособление, используемое для употребления наркотических веществ», - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

    Водитель, судя по всему, удивился найденному больше рядового. Он завил, что знать не знает, откуда оно взялось. На место вызвали полицейских. Характеристики содержимого пакетика устанавливаются.

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    НаркотикиЛенинградская область
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