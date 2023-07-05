Зампреда комитета по здравоохранению Ленобласти арестовали по делу о деньгах Токсовской больницы

Октябрьский райсуд Петербурга арестовал заместителя председателя комитета по здравоохранению Ленобласти Егора Власова. Его обвиняют в мошенничестве со средствами Токсовской больницы, которые якобы получали «мертвые души».



Власов просил о домашнем аресте, но останется под стражей на месяц, сообщает 5 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Следствие полагает, что Власову поступали деньги людей, которые получали зарплату от больницы, но на самом деле там не работали.

С января 2018 года по апрель 2022-го таким образом, полагает следствие, было похищено минимум 215 миллионов рублей. Кроме того, в мае против Власова возбудили также дело о взяточничестве в особо крупном размере — за то, что он якобы получил от сотрудника Токсовской больницы 30 миллионов.