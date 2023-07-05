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    Зампреда комитета по здравоохранению Ленобласти арестовали по делу о деньгах Токсовской больницы

    1995
    7 комментариев

    Октябрьский райсуд Петербурга арестовал заместителя председателя комитета по здравоохранению Ленобласти Егора Власова. Его обвиняют в мошенничестве со средствами Токсовской больницы, которые якобы получали «мертвые души».

    Власов просил о домашнем аресте, но останется под стражей на месяц, сообщает 5 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Следствие полагает, что Власову поступали деньги людей, которые получали зарплату от больницы, но на самом деле там не работали.

    С января 2018 года по апрель 2022-го таким образом, полагает следствие, было похищено минимум 215 миллионов рублей. Кроме того, в мае против Власова возбудили также дело о взяточничестве в особо крупном размере — за то, что он якобы получил от сотрудника Токсовской больницы 30 миллионов.

    В сентябре по делу о «мертвых душах» были арестованы бывшие сотрудники больницы.

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    Егор ВласовМошенничествоТоксовская больница
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    Комментарии 7

    Инкогнито202105 Июл 2023 в 21:40
    главу комитета проверьте на полиграфе, он всех выдаст с потрахами
    +0−0
    Бородин А.В.05 Июл 2023 в 21:22
    Добрая весть.
    +1−0
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