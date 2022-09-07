Кому арест, кому домашний. Экс-сотрудники Токсовской больницы узнали планы на осень, им вменяют «мертвые души»

О подробностях 7 сентября сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Бывший исполняющий обязанности главврача, ныне директор Всеволожского дома-интерната Виктор Федотов, врач-офтальмолог хирургического отделения Абдулла Гаджиев и врач-стажер Ислам Сулейманов вину не признали. Бывшие главный бухгалтер больницы Наталья Соболева, ее заместитель Элина Голд и бухгалтер расчетной группы Маргарита Погорелова — признали.

Октябрьский райсуд Петербурга избрал меру пресечения бывшим сотрудникам Токсовской межрайонной больницы, подозреваемым в мошенничестве на 200 с лишним миллионов рублей. Трое из шести признали вину.

Не признавших вину отправили под стражу до 4 ноября. Голд и Погорелова до этой даты останутся под домашним арестом, а Соболевой избрали запрет определенных действий (ей нельзя выезжать за пределы Петербурга и Ленобласти, пользоваться Интернетом и средствами связи, получать и отправлять почту).



Как писала «Фонтанка», по версии следствия, фигуранты начисляли зарплату 14 фиктивным сотрудникам. С 2018 по 2022 год таким образом набралось больше 215 миллионов рублей.

