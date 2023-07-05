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    По жилым домам города Валуйки попали 12 снарядов «Града», ранена женщина

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    5 комментариев
    Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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    Обстрел белгородского города Валуйки утром 5 июля длился больше часа, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.

    На подлете к городу система ПВО сбила три цели и один беспилотник. По частному жилому сектору попали 12 снарядов из РСЗО «Град».

    Пострадал один человек: женщина получила осколочные ранения грудной клетки, её доставили в Валуйскую ЦРБ. Повреждения зафиксированы, по предварительным данным, в восьми частных жилых домовладениях, задело линию электропередачи.

    «Оперативные и аварийные службы на месте. Подомовой обход продолжается», — отмечает Гладков.

    Ранее «Фонтанка» показывала фотографии с места, опубликованные губернатором. На них разрушенные дома и пробитые машины.


    Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

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    Комментарии 5

    Гость05 Июл 2023 в 09:38
    Очевидно, что так и было записано в плане на 499 день.
    +0−0
    Гость05 Июл 2023 в 09:21
    Все по плану, правда Вова?
    +0−0
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