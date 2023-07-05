По жилым домам города Валуйки попали 12 снарядов «Града», ранена женщина

Обстрел белгородского города Валуйки утром 5 июля длился больше часа, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.
На подлете к городу система ПВО сбила три цели и один беспилотник. По частному жилому сектору попали 12 снарядов из РСЗО «Град».
Пострадал один человек: женщина получила осколочные ранения грудной клетки, её доставили в Валуйскую ЦРБ. Повреждения зафиксированы, по предварительным данным, в восьми частных жилых домовладениях, задело линию электропередачи.
«Оперативные и аварийные службы на месте. Подомовой обход продолжается», — отмечает Гладков.
Ранее «Фонтанка» показывала фотографии с места, опубликованные губернатором. На них разрушенные дома и пробитые машины.
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