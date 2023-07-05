Утренние обстрелы: белгородский и курский губернаторы показывают разрушения

В Белгородской области утром 5 июля под обстрелом находится город Валуйки, в Курской области — посёлок Тёткино Глушковского района. По предварительной информации, никто не пострадал.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщает, что сработала система ПВО, но разрушения есть. Сильно повреждены два частных жилых дома и пять автомобилей.
В Тёткино насчитали 12 прилётов. Сильные повреждения получила школа № 2, задело ещё один дом. «Приступим к восстановлению в кратчайшие сроки», — обещает губернатор Курской области Роман Старовойт.