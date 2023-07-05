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    Утренние обстрелы: белгородский и курский губернаторы показывают разрушения

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    12 комментариев

    В Белгородской области утром 5 июля под обстрелом находится город Валуйки, в Курской области — посёлок Тёткино Глушковского района. По предварительной информации, никто не пострадал.

    Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщает, что сработала система ПВО, но разрушения есть. Сильно повреждены два частных жилых дома и пять автомобилей.

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    В Тёткино насчитали 12 прилётов. Сильные повреждения получила школа № 2, задело ещё один дом. «Приступим к восстановлению в кратчайшие сроки», — обещает губернатор Курской области Роман Старовойт.

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    Комментарии 12

    Гость05 Июл 2023 в 09:52
    Что не нравится, а по Украине за что?
    +0−0
    Akabos05 Июл 2023 в 09:41
    А нас за что?!
    +1−0
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