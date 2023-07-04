Лопнувшее колесо грузовика привело к смертельному ДТП на встречке на трассе Вологда — Новая Ладога

Смертельное ДТП произошло днем 3 июля на трассе в Бокситогорском районе Ленобласти. В столкновении с грузовиком погиб водитель легковой машины.
В 15:45 понедельника на 402-м километре автодороги А-114 Вологда — Новая Ладога у грузовика КАМАЗ, которым управлял 41-летний житель Нижегородской области, лопнуло левое переднее колесо, отчего машина выехала на встречную полосу и столкнулась с ехавшей там «Нивой», стало известно «Фонтанке»
Грузовик принадлежит коммерческой фирме из Нижнего Новгорода, в которой управлявший им мужчина работает водителем. Оба автомобилиста за 2023 год ни разу не привлекались за нарушения ПДД. По факту аварии возбуждено уголовное дело по