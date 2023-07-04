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    Лопнувшее колесо грузовика привело к смертельному ДТП на встречке на трассе Вологда — Новая Ладога

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    2 комментария

    Смертельное ДТП произошло днем 3 июля на трассе в Бокситогорском районе Ленобласти. В столкновении с грузовиком погиб водитель легковой машины.

    В 15:45 понедельника на 402-м километре автодороги А-114 Вологда — Новая Ладога у грузовика КАМАЗ, которым управлял 41-летний житель Нижегородской области, лопнуло левое переднее колесо, отчего машина выехала на встречную полосу и столкнулась с ехавшей там «Нивой», стало известно «Фонтанке» 4 июля. В результате водитель ВАЗа, 64-летний пенсионер из Тихвина, от полученных травм погиб на месте.

    Грузовик принадлежит коммерческой фирме из Нижнего Новгорода, в которой управлявший им мужчина работает водителем. Оба автомобилиста за 2023 год ни разу не привлекались за нарушения ПДД. По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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    Комментарии 2

    Гость04 Июл 2023 в 12:51
    Камаз еще выпускают?
    Scania Iveco Mercedes, на любой вкус.
    +0−0
    Гость04 Июл 2023 в 11:53
    Очередной горе-профессионал доэкономился.
    +0−0
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