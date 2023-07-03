В Ростове-на-Дону подсчитали ущерб от подразделений ЧВК «Вагнер»

12 тысяч квадратных метров асфальта придется перекладывать в Ростове-на-Дону после пребывания в городе бойцов ЧВК «Вагнер», передает 3 июля ТАСС по ссылкой на главу администрации города Алексея Логвиненко.



Также повреждены 210 квадратных метров тротуаров, частично пострадали трамвайные пути.



Местные власти подсчитали и примерную сумму ущерба — получилось 92,5 миллиона рублей.



«В дорожно-транспортной отрасли сумма ущерба составила 28,8 миллиона рублей. Также пострадало пять единиц специализированной коммунальной техники. На ее восстановление предварительно необходимо 63,7 миллиона рублей», — цитирует агентство заявление ростовских чиновников.

