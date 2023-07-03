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    В Ростове-на-Дону подсчитали ущерб от подразделений ЧВК «Вагнер»

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    12 тысяч квадратных метров асфальта придется перекладывать в Ростове-на-Дону после пребывания в городе бойцов ЧВК «Вагнер», передает 3 июля ТАСС по ссылкой на главу администрации города Алексея Логвиненко.

    Также повреждены 210 квадратных метров тротуаров, частично пострадали трамвайные пути.

    Местные власти подсчитали и примерную сумму ущерба — получилось 92,5 миллиона рублей.

    «В дорожно-транспортной отрасли сумма ущерба составила 28,8 миллиона рублей. Также пострадало пять единиц специализированной коммунальной техники. На ее восстановление предварительно необходимо 63,7 миллиона рублей», — цитирует агентство заявление ростовских чиновников.

    Напомним, ранним утром 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в центр Ростова-на-Дону и оцепили в том числе штаб Южного военного округа. Они ушли после того как белорусский президент Александр Лукашенко, который с одобрения Путина вел переговоры с Евгением Пригожиным, убедил того развернуться. В ночь на 25 июня колонна ЧВК покинула город и направилась в полевые лагеря. В воротах ростовского цирка, выломав их, застрял танк. Здесь «Фонтанка» показывала, как он уезжал, перемалывая асфальт.

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    Ростов-на-ДонуУщерб от ЧВК Вагнер
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