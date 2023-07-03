Актер из «Короля и шута» и «Тайн следствия» осужден за драку с полицейским в Пулково

Московский райсуд признал актера драмы высшей категории виновным в применении насилия в отношении представителя власти.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 3 июля, Антона Падерина, известного по сериалам «Король и шут», «Тайны следствия» и фильму «28 панфиловцев», задержали в Пулково 17 апреля этого года.



Сотрудники полиции, как было установлено в суде, увидели шумную компанию у ресторана быстрого питания в аэропорту, а там пьяного мужчину. Его пытались доставить в дежурную часть. По пути он нелицеприятно высказывался в адрес системы МВД, а потом и вовсе отказался идти в дежурную часть. К нему попытались применить спецсредства, но актер якобы толкнул туловищем одного из инспекторов. Тот ударился рукой о металлический поручень и получил вывих плеча.

