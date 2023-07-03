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    Актер из «Короля и шута» и «Тайн следствия» осужден за драку с полицейским в Пулково

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    Московский райсуд признал актера драмы высшей категории виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 3 июля, Антона Падерина, известного по сериалам «Король и шут», «Тайны следствия» и фильму «28 панфиловцев», задержали в Пулково 17 апреля этого года.

    Сотрудники полиции, как было установлено в суде, увидели шумную компанию у ресторана быстрого питания в аэропорту, а там пьяного мужчину. Его пытались доставить в дежурную часть. По пути он нелицеприятно высказывался в адрес системы МВД, а потом и вовсе отказался идти в дежурную часть. К нему попытались применить спецсредства, но актер якобы толкнул туловищем одного из инспекторов. Тот ударился рукой о металлический поручень и получил вывих плеча.

    Сам Падерин лишь частично признал вину в инкриминируемом ему преступлении. Якобы он был пьян и невоздержан на язык, но вот от «авторства» травмы полицейского отказывался. При этом заявил, что раскаивается в содеянном, извинился перед полицейским.

    Его признали виновным и наказали условным сроком в 2 года с испытательным сроком в 2 года. В это время он должен в течение месяца встать на учет в специализированный государственный орган, который контролирует исправление осужденного по месту жительства. При этом место жительства он менять без уведомления уголовной инспекции не может.

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