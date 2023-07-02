«Оружейный барон» Бут решил стать депутатом, партия его поддержала

Экс-заключенный американской тюрьмы Виктор Бут заявлен как кандидат в депутаты парламента Ульяновской области. ЛДПР утвердила его выдвижение 2 июля.

Партия приняла решение о выдвижении Бута на областной конференции Ульяновского отделения ЛДПР, передает ТАСС. Бизнесмен — первый в списке по двум округам, отмечает агентство. Выборы пройдут в сентябре.

В конце июня Виктор Бут открывал собственную выставку в музее политической истории в Петербурге. Также он учредил три компании, которые продают газ, оборудование и топливо. О своих делах и планах Бут рассказал в интервью «Фонтанке».