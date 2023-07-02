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    «Оружейный барон» Бут решил стать депутатом, партия его поддержала

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    Экс-заключенный американской тюрьмы Виктор Бут заявлен как кандидат в депутаты парламента Ульяновской области. ЛДПР утвердила его выдвижение 2 июля.

    Партия приняла решение о выдвижении Бута на областной конференции Ульяновского отделения ЛДПР, передает ТАСС. Бизнесмен — первый в списке по двум округам, отмечает агентство. Выборы пройдут в сентябре.

    В конце июня Виктор Бут открывал собственную выставку в музее политической истории в Петербурге. Также он учредил три компании, которые продают газ, оборудование и топливо. О своих делах и планах Бут рассказал в интервью «Фонтанке».

    Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по американскому запросу. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет «земля — воздух». Бута приговорили к 25 годам тюрьмы, вину он не признал.

    Бута освободили из американской тюрьмы в результате обмена заключенными. Он вернулся в Москву в начале декабря 2022 года. Его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую задержали в феврале 2022-го за вейп с наркотическим маслом.

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