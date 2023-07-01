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    Число пострадавших в ДТП с автобусом из Петербурга в Карелии выросло вдвое

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    Выросло число пострадавших в результате ДТП с туристическим автобусом из Петербурга в Карелии 1 июля. По состоянию на 17 часов, госпитализированы восемь человек, сообщает республиканское МВД. Ранее сообщалось о четырёх пострадавших.

    Фото: МВД Карелии
    Фото: МВД Карелии
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    Эта авария случилась около 14 часов на региональной автодороге Ласанен — Терву в Лахденпохском районе. Автобус Neoplan опрокинулся в кювет. За рулём был 47-летний мужчина, в салоне 41 пассажир.

    «На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства происшествия устанавливаются», — отмечается в сообщении.

    Сегодня на дороге Куркиёки — Терву — Вятиккя в кюветах оказались сразу два автобуса из Петербурга: один за 500 метров от острова Койонссаари, второй у кладбища в поселке Куркиёки. СУ СК по Карелии ведёт доследственную проверку.

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