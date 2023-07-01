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    Сразу два туристических автобуса из Петербурга оказались в кювете в Карелии на одной дороге

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    Два туристических автобуса съехали в кювет на одной дороге в Карелии. Об этом 1 июля сообщает группа «Депутат Анна Чекконен», которая, как гласит описание, объединяет жителей поселков Терву, Ихоярвенкюля, Вятиккя, Пелтола.

    Фото: Анна Чекконен
    Фото: Анна Чекконен
    Фото: Анна Чекконен
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    По данным автора — Анны Чекконен, один «Ютонг» с петербургскими номерами оказался в кювете за 500 метров от острова Койонссаари, второй — у кладбища в поселке Куркиёки. Оба на одной дороге — Куркиёки — Терву — Вятиккя.

    Примерно год назад в том же районе уже было аналогичное ДТП, но за год ничего не изменилось. По словам Чекконен, повороты дороги заросли кустами, ни один поворот не просматривается, дорога — гребенка и стиральная доска.

    «Фонтанка» писала, что в результате одного из ДТП, по данным карельского Минздрава, пострадали четверо. СУ СК по Карелии ведёт доследственную проверку.

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    ДТПКарелияДТП с автобусом
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