Подробности из Колпино: после пешеходов «Мазда» влетела в «Форд». Появилось видео смертельного ДТП

В ГУ МВД по Петербургу и области подтвердили, что водитель «Мазды», скрывшийся с места смертельного ДТП в Колпино, задержан. Аварию зафиксировала камера видеонаблюдения. Видно, с какой силой пешеходов подбрасывает в воздух.
пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
ДТП произошло 30 июня в 23:10 на Пролетарской улице, оно было двойным. На нерегулируемом пешеходном переходе у дома 60 водитель «Мазды 3» сбил двух человек, а у дома 58 врезался в стоящий «Форд Фокус» (по словам очевидцев, стоящий на светофоре у перекрестка с бульваром Трудящихся). После этого мужчина, бросив автомобиль, сбежал.
Спустя 40 минут там же, на Пролетарской, 58, предполагаемого виновника ДТП (ему 36 лет) задержали сотрудники ГИБДД. Очевидцы помогали, «Фонтанка» показывала их кадры с места событий. Мужчина явно пьян, и в главке это подтверждают. Задержанный доставлен в следственные органы.
Что касается пешеходов, 22-летний парень погиб на месте. 19-летний, госпитализирован в тяжелом состоянии. У него, как пишут в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург», несколько переломов, в том числе компрессионным переломом позвоночника, черепно-мозговая травма и сотрясение, оба юноши якобы из Дагестана. Также очевидцы рассказывают, что изначально подозреваемого задержали прохожие, а он «включил заднюю», стал говорить, что просто проходил мимо, а машины и прав у него и вовсе нет.