Разметал пешеходов на дороге. Водитель «Мазды» скрылся после смертельного ДТП в Колпино

Двое молодых мужчин переходили дорогу по переходу без светофора в Колпино, жизнь одного оборвал лихач. В соцсетях есть видео, возможно, имеющее отношение к этому происшествию.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 1 июля, авария произошла накануне около одиннадцати вечера у дома 60 по Пролетарской улице. По предварительной информации, двое мужчин 19 и 22 лет попали под колеса летевшей «Мазды-3». Водитель бросил машину и скрылся.
На месте погиб 22-летний пешеход, второй, 19-летний, в тяжелом состоянии был госпитализирован.
В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» ночью появилось видео задержания мужчины на Пролетарской улице. Слышно, что женщина обвиняет его в том, что он сбил двух пешеходов. Мужчина отвечает, что у него нет прав, и он направлялся домой.