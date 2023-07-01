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    Разметал пешеходов на дороге. Водитель «Мазды» скрылся после смертельного ДТП в Колпино

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    Двое молодых мужчин переходили дорогу по переходу без светофора в Колпино, жизнь одного оборвал лихач. В соцсетях есть видео, возможно, имеющее отношение к этому происшествию.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 1 июля, авария произошла накануне около одиннадцати вечера у дома 60 по Пролетарской улице. По предварительной информации, двое мужчин 19 и 22 лет попали под колеса летевшей «Мазды-3». Водитель бросил машину и скрылся.

    На месте погиб 22-летний пешеход, второй, 19-летний, в тяжелом состоянии был госпитализирован.

    В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» ночью появилось видео задержания мужчины на Пролетарской улице. Слышно, что женщина обвиняет его в том, что он сбил двух пешеходов. Мужчина отвечает, что у него нет прав, и он направлялся домой.

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