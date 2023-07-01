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    Раритетный «Фольксваген» устроил догонялки с полицией на Охте. Водителя без прав остановили выстрелами

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    Сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя, который уходил от погони в Красногвардейском районе Петербурга.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 1 июля, попытку остановить «Фольксваген Поинтер» полицейские предприняли 28 июня около четырех утра у дома 98 по Малоохтинскому проспекту.

    Однако водитель лишь прибавил скорость.

    пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    Наряды полиции организовали преследование. Поскольку движение автомобиля создавало угрозу для других участков движения, у дома 44 по Октябрьской набережной инспектор принял решение стрелять для остановки машины. Он произвел выстрел вверх и несколько выстрелов в сторону автомобиля.

    «Фольксваген» остановился. За рулем оказался 28-летний местный житель, который мало того что был нетрезв, так еще и не имел водительских прав. Его доставили в отдел полиции, где составили шесть протоколов о нарушении ПДД. Автомобиль отправили на спецстоянку.

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