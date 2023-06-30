Мамматусы видели под Петербургом

Грозу, прогремевшую над Петербургом и областью 30 июня, сопровождали редкие облака — мамматусы.
Их заметили над деревней Ваганово во Всеволожском районе, рядом с Ладожским озером. Фотографию публикует сообщество «Тучка» во «ВКонтакте».
Мамматусы считаются не самостоятельными облаками, а «дополнительным облачным образованием», поскольку возникают обычно под «материнским» кластером мощных кучевых или кучево-дождевых облаков. Поэтому они часто сопровождают ненастную погоду. Сегодня тоже так было. Мощный ливень превратил дороги в реки и на севере, и на юге города.