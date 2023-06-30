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    Мамматусы видели под Петербургом

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    4 комментария

    Грозу, прогремевшую над Петербургом и областью 30 июня, сопровождали редкие облака — мамматусы.

    Их заметили над деревней Ваганово во Всеволожском районе, рядом с Ладожским озером. Фотографию публикует сообщество «Тучка» во «ВКонтакте».

    Мамматусы считаются не самостоятельными облаками, а «дополнительным облачным образованием», поскольку возникают обычно под «материнским» кластером мощных кучевых или кучево-дождевых облаков. Поэтому они часто сопровождают ненастную погоду. Сегодня тоже так было. Мощный ливень превратил дороги в реки и на севере, и на юге города.

    Опасность мамматусов (вымеобразных облаков) состоит в том, что они связаны с грозовыми штормами, при них высока вероятность возникновения шаровых молний и сдвига ветра. Поэтому, например, летчикам настоятельно рекомендуется обходить их стороной. Правда появление их на небе чаще всего говорит о том, что самая мощная и опасная часть грозы уже миновала.

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    Комментарии 4

    Гость30 Июн 2023 в 18:03
    Забавные !🤔
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