Улица Руставели поплыла: пешеходы идут босиком по лужам, а троллейбусы и трамваи — в объезд

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Калининский район Петербурга уже испытывает на себе последствия ливней. Дороги превратились в реки, а электротранспорт встал. На улице Руставели из-за скопления дождевой воды у проспекта Науки с 13:30 30 июня отведено троллейбусное и трамвайное движение, сообщает «Организатор перевозок». Троллейбусы № 8, 16, 18 и 38 следуют до конечной станции «Улица Маршала Тухачевского».

читатель «Фонтанки»

Читатели «Фонтанки» тоже жалуются, что дождем затопило станцию «Ручьи». По сухому людям уже не пройти, и приходится идти босиком по лужам, пишет читательница Наташа. Автомобилисты «плывут» по Пискаревскому проспекту и проспекту Энергетиков. На шоссе Революции «утонула» одна полоса.

А на станции Пискаревка дождем затопило железнодорожные рельсы, из-за чего встало движение электричек в Финляндском направлении, пишет читатель Никита. Одна из застрявших электричек, по словам читательницы Екатерины, поехала от Пискаревки в 14:56.

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





На место подтопления на Руставели направлены бригады Водоканала, которые обеспечат отвод воды с помощью спецтехники, сообщает пресс-служба предприятия. «Во время ливня на улице Руставели образовались скопления воды. В настоящее время вода постепенно сходит», — говорится в сообщении. Сверхрасчетный дождь прошел и в Колпинском районе: интенсивность осадков там превысила ожидаемую вдвое. За 20 минут на район вылилось 15,49 мм воды.

«Система водоотведения в исправном состоянии и в большинстве случаев самостоятельно принимает весь объем воды, но при такой интенсивности осадков канализация не может единовременно принять весь объём стоков, на улицах города могут появляться скопления воды. После окончания сверхрасчетного дождя, в течение нескольких часов, вся вода полностью уходит в систему водоотведения», — добавляют в пресс-службе. Заявки о скоплениях воды на улицах Петербурга предприятие принимает по телефонам: 004 и 305-09-09.