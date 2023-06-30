Время «Ч» для Петроградского района. Как его приготовили к платной парковке

Зона платной парковки распространится на Петроградский район с 1 июля. Готовиться к этому начали заранее, ведь полностью поменять автомобильный уклад надо на 141 улице, многие из которых совсем узкие даже по меркам исторического центра Петербурга.
Если посмотреть на телеграм-канал комитета по транспорту, то видно, что в последние месяцы там регулярно появляется информация из серии «провели обход», «подвели итоги обследований», «начали прием заявлений». И всё это — про платную зону парковки в Петроградском районе, которая заработает с 1 июля, не дотянувшись только до Крестовского острова. Последнее — накануне: «Через два дня здесь будет свыше 1000 [информационных] табличек. При их помощи можно будет узнать номер парковочной зоны, название муниципального округа и все возможные способы оплаты парковки».
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Зона платной парковки в Петроградском районе заработает с 1 июля. В ее территорию войдет 141 улица, где будет обустроено порядка 10 тыс. машино-мест, включая не менее 10% для инвалидов и лиц, их перевозящих. Платное парковочное пространство будет разделено на 6 парковочных зон: «Посадский», «Кронверкское», «Введенский», «Аптекарский остров», «Петровский», «Чкаловское». Жители района могут оформить льготное парковочное разрешение за 1800 рублей в год, которое будет действовать на территории всего Петроградского района.
В комитете по транспорту говорят, что обходы проводили еженедельно с 24 марта — с участием представителей района, центра управления парковками и проектировщиков. Комиссия сравнивала предварительный план размещения парковочных мест с фактической обстановкой на улицах; анализировала необходимость создания дополнительных машино-мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья у соцобъектов; формировала возможность эффективной организации дорожного движения, чтобы избежать заторов на дорогах и создать приоритет общественному транспорту.
Первоначальный план и правда был известен давно, как и дата расширения парковочной зоны. Однако пример Адмиралтейского района показывает, что если еще на предварительном этапе не начать взаимодействия с жителями, то потом не оберешься недовольства. Сбор предложений по адресному перечню платных парковок проводили в феврале, поступило 200 заявок. Как говорят в комитете, на основании их в зону включили ряд адресов:
- Большой пр. П.С. (от р. М. Невы до наб. р. Карповки) на участке от ул. Введенской до Каменноостровского пр. (нечетная сторона);
- Введенская ул. (от Большого пр. П.С. до Кронверкского пр.) на участке от Большого пр. П.С. до Б. Пушкарской (четная сторона);
- Большой пр. П.С. (от р. М. Невы до наб. р. Карповки) на участке от р. М. Невы до ул. Введенской (нечетная сторона);
- Пушкарская ул. (от Съезжинской ул. до Каменноостровского пр.) на участке от Съезжинской ул. до Введенской ул. (четная сторона);
- Б. Пушкарская ул. (от Съезжинской ул. до Каменноостровского пр.) на участке от Съезжинской ул. до ул. Воскова (нечетная сторона);
- Введенская ул. (от Большого пр. П.С. до Кронверкского пр.) на участке от Большого пр. П.С. до Кронверкского пр. (нечетная сторона);
- Введенская ул. (от Большого пр. П.С. до Кронверкского пр.) на участке от Б. Пушкарской ул. до Кронверкского пр. (четная сторона);
- Пионерская ул. (от Б. Пушкарской ул. до наб. Адмирала Лазарева) на участке от Новоладожской ул. до наб. Адмирала Лазарева (четная сторона)
Формально заявки собирают и на исключение тех или иных улиц из списка. Но «Фонтанка» подробно рассказывала, почему власти отказываются создавать бесплатные анклавы посреди платной зоны: это приводит к тому, что такая улица превращается в одну хаотичную парковку.
По поводу мест для инвалидов — тоже понятно. Для них отводят не менее 10% от всех машино-мест, на которых люди с ограниченными возможностями здоровья могут парковаться бесплатно. Вот только у конкретных социально важных адресов этого может и не хватить. К тому же очень часто их занимают посторонние машины (по ним проводят специальные рейды), а льготник, приезжая к больнице, не может ждать, пока освободятся 2–3 специальных места. В итоге он паркует машину на общих основаниях и платит. Доходило до судов, когда автовладелец в таких случаях думал, что может бесплатно парковаться на любом месте, и только спустя месяц начинал принимать на почту штрафы.
Насчет организации дорожного движения: главная специфика района — узкие улицы и историческая застройка. А задачи прежние — снижение трафика личного транспорта, повышение пропускной способности и уменьшение числа нарушений правил парковки. В итоге, к примеру, в районе появились 25 новых односторонних улиц, всего их теперь 72. По мысли чиновников, это нужно для увеличения парковочного пространства — но так, чтобы при этом не создавать заторы. Кроме того, ГОСТ регламентирует ширину машино-мест и полос движения, и если следовать ему — на маленьких улочках не всегда остается место для всех.
В этом смысле особенно внимательными автомобилистам надо быть в микрорайоне «Колтовская слобода». Там традиционно пробки на съезде с моста Бетанкура, на Новоладожской и Пионерской улицах, а также на набережной Адмирала Лазарева и Лазаревском мосту; так что там больше всего и маневрировали с введением одностороннего движения.
На недавней пресс-конференции замглавы комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков рассказал, как себя показывает платная зона в двух центральных районах, а значит — на что могут рассчитывать жители Петроградского, если у них все пойдет так же: увеличилась скорость движения общественного транспорта, вечернее стояние в пробке сократилось до 40 минут (по сравнению с 2–2,25 часа раньше), уменьшилось время уборки улиц, пожарная служба и скорая помощь доезжают до места быстрее.
В районе уже установили все необходимые паркоматы, их 80, нарисовали более 5,5 тысячи квадратных метров разметки, установили свыше 3,5 тысячи знаков. Опять же из-за узких тротуаров ГОСТ не всегда позволяет даже воткнуть столб со знаком. Однако в итоге во всем Петроградском районе, как рассказали в комтрансе, лишь 15 знаков пришлось вешать на кронштейны, которые закрепили на стены домов.
Самая острая неразрешенная проблема — это дворы, и она не транспортная, а имущественная. «Фонтанка» подробно рассказывала, почему владельцы квартир не могут получить придомовые участки в общую собственность, а без этого поставить на городской земле шлагбаум или ворота — значит, заведомо нарваться на болгарку и штраф. Опыт показывает, что за такие вольности город может насчитать конкретному ТСЖ натурально миллион рублей.
Вопрос обсуждается постоянно, предлагаются временные меры, вроде аренды участка под шлагбаум за 1 рубль. Но в любом случае это законотворческая работа, и для жителей Петроградского района поезд ушел: кто сумел пройти через 9 кругов кадастрирования, провести общее собрание собственников жилья и огородиться от жестокости внешнего мира — тот счастливчик. Остальным надо надеяться, что, к примеру, быстро реализуют предложение по так называемому временному пользованию придомовым участком, эту схему предложили в Законодательном собрании.
Прием заявок от местных жителей на получение резидентского разрешения (1800 рублей в год, действует на территории всего района) в этот раз стартовал за 2 месяца до начала работы платной зоны, а не за 1 месяц, как было с Центральным и Адмиралтейским районами. Сейчас оформлено уже более 5 тысяч разрешений, почти столько же — в работе. Получить такое могут как собственники квартир, так и зарегистрированные там лица, но подать заявление должен именно собственник. На одну квартиру предоставляется два разрешения. В случае с коммунальной квартирой — одно на каждый лицевой счет. Крестовский остров войдет в платную зону осенью, это будет еще 29 улиц и 1,6 тысячи машино-мест. Но его жители уже сейчас могут оформить разрешение резидента.