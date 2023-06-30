Время «Ч» для Петроградского района. Как его приготовили к платной парковке

Зона платной парковки распространится на Петроградский район с 1 июля. Готовиться к этому начали заранее, ведь полностью поменять автомобильный уклад надо на 141 улице, многие из которых совсем узкие даже по меркам исторического центра Петербурга.



Если посмотреть на телеграм-канал комитета по транспорту, то видно, что в последние месяцы там регулярно появляется информация из серии «провели обход», «подвели итоги обследований», «начали прием заявлений». И всё это — про платную зону парковки в Петроградском районе, которая заработает с 1 июля, не дотянувшись только до Крестовского острова. Последнее — накануне: «Через два дня здесь будет свыше 1000 [информационных] табличек. При их помощи можно будет узнать номер парковочной зоны, название муниципального округа и все возможные способы оплаты парковки».



Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Зона платной парковки в Петроградском районе заработает с 1 июля. В ее территорию войдет 141 улица, где будет обустроено порядка 10 тыс. машино-мест, включая не менее 10% для инвалидов и лиц, их перевозящих. Платное парковочное пространство будет разделено на 6 парковочных зон: «Посадский», «Кронверкское», «Введенский», «Аптекарский остров», «Петровский», «Чкаловское». Жители района могут оформить льготное парковочное разрешение за 1800 рублей в год, которое будет действовать на территории всего Петроградского района.



В комитете по транспорту говорят, что обходы проводили еженедельно с 24 марта — с участием представителей района, центра управления парковками и проектировщиков. Комиссия сравнивала предварительный план размещения парковочных мест с фактической обстановкой на улицах; анализировала необходимость создания дополнительных машино-мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья у соцобъектов; формировала возможность эффективной организации дорожного движения, чтобы избежать заторов на дорогах и создать приоритет общественному транспорту.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Первоначальный план и правда был известен давно, как и дата расширения парковочной зоны. Однако пример Адмиралтейского района показывает, что если еще на предварительном этапе не начать взаимодействия с жителями, то потом не оберешься недовольства. Сбор предложений по адресному перечню платных парковок проводили в феврале, поступило 200 заявок. Как говорят в комитете, на основании их в зону включили ряд адресов:



Большой пр. П.С. (от р. М. Невы до наб. р. Карповки) на участке от ул. Введенской до Каменноостровского пр. (нечетная сторона); Введенская ул. (от Большого пр. П.С. до Кронверкского пр.) на участке от Большого пр. П.С. до Б. Пушкарской (четная сторона);

Большой пр. П.С. (от р. М. Невы до наб. р. Карповки) на участке от р. М. Невы до ул. Введенской (нечетная сторона);

Пушкарская ул. (от Съезжинской ул. до Каменноостровского пр.) на участке от Съезжинской ул. до Введенской ул. (четная сторона);



Б. Пушкарская ул. (от Съезжинской ул. до Каменноостровского пр.) на участке от Съезжинской ул. до ул. Воскова (нечетная сторона);

Введенская ул. (от Большого пр. П.С. до Кронверкского пр.) на участке от Большого пр. П.С. до Кронверкского пр. (нечетная сторона);

Введенская ул. (от Большого пр. П.С. до Кронверкского пр.) на участке от Б. Пушкарской ул. до Кронверкского пр. (четная сторона);

Пионерская ул. (от Б. Пушкарской ул. до наб. Адмирала Лазарева) на участке от Новоладожской ул. до наб. Адмирала Лазарева (четная сторона)



Формально заявки собирают и на исключение тех или иных улиц из списка. Но «Фонтанка» подробно рассказывала, почему власти отказываются создавать бесплатные анклавы посреди платной зоны: это приводит к тому, что такая улица превращается в одну хаотичную парковку.



По поводу мест для инвалидов — тоже понятно. Для них отводят не менее 10% от всех машино-мест, на которых люди с ограниченными возможностями здоровья могут парковаться бесплатно. Вот только у конкретных социально важных адресов этого может и не хватить. К тому же очень часто их занимают посторонние машины (по ним проводят специальные рейды), а льготник, приезжая к больнице, не может ждать, пока освободятся 2–3 специальных места. В итоге он паркует машину на общих основаниях и платит. Доходило до судов, когда автовладелец в таких случаях думал, что может бесплатно парковаться на любом месте, и только спустя месяц начинал принимать на почту штрафы.



Насчет организации дорожного движения: главная специфика района — узкие улицы и историческая застройка. А задачи прежние — снижение трафика личного транспорта, повышение пропускной способности и уменьшение числа нарушений правил парковки. В итоге, к примеру, в районе появились 25 новых односторонних улиц, всего их теперь 72. По мысли чиновников, это нужно для увеличения парковочного пространства — но так, чтобы при этом не создавать заторы. Кроме того, ГОСТ регламентирует ширину машино-мест и полос движения, и если следовать ему — на маленьких улочках не всегда остается место для всех.



В этом смысле особенно внимательными автомобилистам надо быть в микрорайоне «Колтовская слобода». Там традиционно пробки на съезде с моста Бетанкура, на Новоладожской и Пионерской улицах, а также на набережной Адмирала Лазарева и Лазаревском мосту; так что там больше всего и маневрировали с введением одностороннего движения.



На недавней пресс-конференции замглавы комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков рассказал, как себя показывает платная зона в двух центральных районах, а значит — на что могут рассчитывать жители Петроградского, если у них все пойдет так же: увеличилась скорость движения общественного транспорта, вечернее стояние в пробке сократилось до 40 минут (по сравнению с 2–2,25 часа раньше), уменьшилось время уборки улиц, пожарная служба и скорая помощь доезжают до места быстрее.

