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    На выходных Петербург охладят дожди, но не все так плохо

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    4 комментария

    Жара отступает из Петербурга, но на выходных в городе будет по-прежнему тепло. Правда, в оба дня стоит готовиться к дождям.

    Прогнозом с «Фонтанкой» 29 июня поделилась пресс-служба «Яндекса». В субботу, 1 июля, среднесуточная температура составит +21 градус, пройдут дожди, но ветер будет спокойным — от 2,9 до 3,1 м/с. В воскресенье тоже следует вооружиться зонтиками, а воздух прогреется до +17 градусов утром, +20 днем и +18 — вечером.

    Напомним, в пятницу, 30 июня, в Петербург могут нагрянуть и грозы, но будет довольно тепло, до +25.

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    Комментарии 4

    Гость29 Июн 2023 в 14:31
    Синоптику респект.
    +1−0
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