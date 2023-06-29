На выходных Петербург охладят дожди, но не все так плохо

Жара отступает из Петербурга, но на выходных в городе будет по-прежнему тепло. Правда, в оба дня стоит готовиться к дождям.



Прогнозом с «Фонтанкой» 29 июня поделилась пресс-служба «Яндекса». В субботу, 1 июля, среднесуточная температура составит +21 градус, пройдут дожди, но ветер будет спокойным — от 2,9 до 3,1 м/с. В воскресенье тоже следует вооружиться зонтиками, а воздух прогреется до +17 градусов утром, +20 днем и +18 — вечером.

Напомним, в пятницу, 30 июня, в Петербург могут нагрянуть и грозы, но будет довольно тепло, до +25.