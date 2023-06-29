Двое на «Рено» разбились о стоявший на обочине грузовик на Волхонском шоссе

Полиция устанавливает обстоятельства смертельной аварии, произошедшей ранним утром 29 июня в Ломоносовском районе Ленобласти. В столкновении легковой машины и грузовика погибли двое.
В 4:30 на 12-м километре Волхонского шоссе 43-летний водитель автомобиля Renault Megane по неустановленной причине съехал на обочину и врезался в припаркованный там грузовой Volvo, за рулем которого был 58-летний водитель, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате водитель «Рено» и его 43-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. Оба погибших — граждане одного из сопредельных государств.
По факту произошедшего ведется проверка.