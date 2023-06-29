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    Двое на «Рено» разбились о стоявший на обочине грузовик на Волхонском шоссе

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    Полиция устанавливает обстоятельства смертельной аварии, произошедшей ранним утром 29 июня в Ломоносовском районе Ленобласти. В столкновении легковой машины и грузовика погибли двое.

    В 4:30 на 12-м километре Волхонского шоссе 43-летний водитель автомобиля Renault Megane по неустановленной причине съехал на обочину и врезался в припаркованный там грузовой Volvo, за рулем которого был 58-летний водитель, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате водитель «Рено» и его 43-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. Оба погибших — граждане одного из сопредельных государств.

    По факту произошедшего ведется проверка.

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    Комментарии 11

    Гость29 Июн 2023 в 14:37
    Мастурбеки...
    +2−0
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